Oldenburg: "Wir müssen uns einfach alle hinterfragen, ob das genug ist, was wir machen"

Nach der 0:1-Niederlage gegen den Halleschen FC herrscht beim VfB Oldenburg große Enttäuschung. Der Aufsteiger steht auf einem Abstiegsplatz.

Lange Zeit galt der VfB Oldenburg als eine Art Überraschungsmannschaft in der 3. Liga. Der Aufsteiger, der vor der Saison von vielen als sicherer Absteiger getippt wurde, stand - die ersten vier Spieltage ausgenommen - stets über dem Strich.

Doch nach dem 0:1 gegen den Halleschen FC finden sich die Norddeutschen in der Roten Zone wieder. Der VfB holte in den letzten 13 Begegnungen gerade einmal einen Sieg - am 13. Januar in Zwickau (1:0).

Kein Wunder, dass die Worte im Oldenburger Lager rauer werden. "So ein Spiel musst du einfach gewinnen, um in der Liga zu bleiben, da müssen sich einfach alle hinterfragen, ob das genug ist, was wir machen", fand Mittelfeldspieler Manfred Starke in der "Nordwest-Zeitung" klare Worte.

Zur Erinnerung: Der VfB agierte gegen Halle ab der 30. Minute nach Gelb-Rot für Aljaz Casar eine Stunde lang in Überzahl.

Das ist ganz, ganz schwer zu verdauen. Aber wir geben nicht auf. Wir geben immer weiter Gas. Wir sind keine Mannschaft, kein Verein, kein Team, das sich unterkriegen lässt. Dario Fossi

Starke weiter: "Wir machen die Tore nicht und wir kriegen dumme Tore. Das geht einfach nicht. Wir müssen uns langsam mal in den Allerwertesten treten und die Punkte gegen den Abstieg holen."

Und auch Dario Fossi packte seine Mannschaft nach der Niederlage an die Ehre. Der Trainer betonte: "Das ist ganz, ganz schwer zu verdauen. Aber wir geben nicht auf. Wir geben immer weiter Gas. Wir sind keine Mannschaft, kein Verein, kein Team, das sich unterkriegen lässt."

Am Samstag, 25. Februar (14 Uhr), in Paderborn gegen den Sportclub Verl ist für die Oldenburger eigentlich schon ein Sieg Pflicht. Andernfalls dürfte es auch für VfB-Aufstiegstrainer Fossi langsam eng werden.