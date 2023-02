SC Verl: Auf Anhieb durchgestartet - Stammspieler verlängert

Der SC Verl hat den Vertrag mit einem Leistungsträger verlängert. Der kam erst im Sommer zum Drittligisten und etablierte sich auf Anhieb.

Es läuft beim SC Verl. Die Ostwestfalen haben nur eines der letzten sieben Spiele verloren und mit dem 3:0-Sieg bei 1860 München am Wochenende einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.

Und auch abseits des Tagesgeschäfts in der 3. Liga sorgte der Sportclub am Wochenende für gute Nachrichten. Linksverteidiger Michel Stöcker hat seinen Vertrag um ein Jahr bis Sommer 2024 verlängert. Der 23-Jährige kam im letzten Sommer von Holstein Kiel II und meisterte den Sprung in die 3. Liga ohne Anpassungsprobleme.

Der gebürtige Kölner verpasste in dieser Saison nur eine Partie, etablierte sich auf Anhieb als Stammspieler. 16 von 21 Einsätzen absolvierte Stöcker von Beginn an, zudem trug der Abwehrmann ein Tor und eine Vorlage bei. Stöcker stammt aus dem Nachwuchs des 1. FC Köln und von Fortuna Düsseldorf. Vor seinem einjährigen Abstecher nach Kiel verbrachte er drei Saisons in der Regionalliga-Reserve der Düsseldorfer.

"Die Entwicklung, die Michel beim Sportclub genommen hat, ist ein weiterer Beleg, dass die Idee, Spieler mit Potential beim Sportclub zu verbessern, funktioniert", freut sich Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange. "Er ist in der Defensive sehr flexibel einsetzbar und ist in seiner Entwicklung noch nicht zu Ende. Wir sind sehr froh, den gemeinsamen Weg weiter fortzusetzen."

Und das vermutlich in der 3. Liga. Denn angesichts von zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und den soliden Auftritten in der letzten Zeit steuert der SCV auf die vierte Drittliga-Saison in Serie zu.