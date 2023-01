Dynamo Dresden: 62 Spiele in der 2. Bundesliga - Neuer Torwart ist da

Die SG Dynamo Dresden hat einen Tag nach dem Sieg über 1860 München noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Die Dynamo Dresden hat am Deadline-Day Kevin Broll verpflichtet.

Der 27 Jahre alte Torwart, der bereits zwischen 2019 und 2022 in 108 Pflichtspielen für die Sportgemeinschaft zwischen den Pfosten stand, wechselt ablösefrei vom polnischen Erstligisten Gornik Zabrze - hier steht Weltmeister Lukas Podolski unter Vertrag - zurück in die sächsische Landeshauptstadt. Brolls neues Arbeitspapier bei Dynamo gilt bis zum 30. Juni 2024. In Zabrze bestritt er zuletzt zehn Spiele, in denen er 18 Gegentore kassierte.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir den Vertrag von Kevin nach dem Abstieg im Sommer gerne verlängert hätten. Am Ende kam es dann aber leider zu keiner Einigung, auch weil er sich nach dem enttäuschenden Saisonausgang eine neue sportliche Herausforderung suchen wollte. Umso mehr freue ich mich, ihn nun wieder zurück bei uns begrüßen zu können.

Kevin Broll wurde am 23. August 1995 in Mannheim geboren. Dort durchlief er beim SV Waldhof von 2001 bis 2014 die gesamte Jugendabteilung. Anschließend wechselte Broll zum FC 08 Homburg in die Regionalliga Südwest, wo er seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Ein Jahr später ging er zu Drittligist SG Sonnenhof Großaspach. Im Mai 2019 kam der Schlussmann zur SG Dynamo Dresden, für die er bis zum Sommer 2022 in 108 Pflichtspielen (64 Zweitliga-, 38 Drittliga- und 6 DFB-Pokal-Partien) zwischen den Pfosten stand, wobei er 34-mal zu Null spielte.

Wenn ein Spieler wie er zu haben ist, musst du dich als Verantwortlicher gerade in unserer jetzigen Situation damit ernsthaft beschäftigen. ‚Brollo‘ hat in den vergangenen Jahren gezeigt, wie wichtig er mit seinen Leistungen, vor allem aber auch mit seiner Mentalität für uns sein kann", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

"Für mich ist es unbeschreiblich schön, zu Dynamo zurückzukehren. Die Entscheidung, den Verein im Sommer zu verlassen, ist mir nach den intensiven drei Jahren davor natürlich alles andere als leichtgefallen. Ich wollte aber die damalige Chance nutzen, noch einmal sportlich höher zu spielen. Trotz der vielen Erfahrungen, die ich in den letzten Monaten sammeln durfte, bin ich jetzt allerdings sehr froh, wieder in Dresden sein zu können. Ich habe richtig Bock, hier wieder einzusteigen und werde alles daransetzen, gemeinsam mit dem Verein zurück in die Erfolgsspur zu finden", sagte Broll am Dienstag nach der Vertragsunterschrift.