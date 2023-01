RWE - MSV: Das sind die personellen Fragezeichen vor dem Derby

RWE gegen MSV: Am Sonntag (5. Februar, 14 Uhr) steht das mit Spannung erwartete Revierderby in der 3. Liga an. Beide Teams werden im Vergleich zum Hinspiel etwas anders aussehen.

Vor dem heißen Derby zwischen Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg stehen auf beiden Seiten noch einige personelle Fragezeichen. Zum Beispiel: Wird auf Essener Seite Felix Götze pünktlich zum Derby fit? "Es ist ein bisschen komplizierter als ein Muskelfaserriss. Aber ich bin da optimistisch. Das Derby gegen Duisburg ist das Ziel. Da will ich wieder dabei sein", sagte Essens Mittelfeld-Mann noch vor rund zwei Wochen. Mit Neuzugang Torben Müsel stünde auch ein Mann für die Götze-Position parat, falls dieser weiter ausfallen sollte. Definitiv verzichten, muss RWE-Trainer Christoph Dabrowski auf Sandro Plechaty und Michel Niemeyer. Viel gravierender stellt sich die Personalsituation beim MSV dar. Trainer Torsten Ziegner muss definitiv auf Alaa Bakir (Knieprobleme), der im Hinspiel eine gute Partie machte, verzichten. So starteten die Teams im Hinspiel MSV Duisburg: V. Müller - Bitter, S. Mai, Senger, Kölle - Bakalorz, Ma. Frey - Ajani, Stoppelkamp, Ekene – Bakir. RWE: Golz - Plechaty, Heber, Bastians, Herzenbruch - Tarnat, Rother - Ennali, Harenbrock, Young – Berlinski. Das gilt auch für Stürmer Benjamin Girth (Wadenverletzung) sowie für Abwehrspieler Vincent Gembalies (Knieprobleme). Und auch das Innenverteidiger-Duo Sebastian Mai und Marvin Senger steht aufgrund von Gelb-Sperren nicht zur Verfügung. So könnten die Teams im Rückspiel starten MSV Duisburg: V. Müller (Braune) - Bitter, Fleckstein, Knoll, Kölle - Bakalorz (Stierlin), Jander, Frey - Stoppelkamp - Hettwer, Bouhaddouz. RWE: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Bastians, Herzenbruch - Tarnat, Rother - Ennali, Götze (Müsel), Young – Berlinski (Engelmann). Dicke Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von der Nummer eins Vincent Müller (Schulterverletzung) und Mittelfeld-Motor Marvin Bakalorz (Rückenprobleme). Kurzum: Fallen am Ende Bakir, Girth, Mai, Senger, Müller und Bakalorz aus, dann würden Duisburg im Derby in Essen sechs (!) Stammspieler nicht zur Verfügung stehen.

