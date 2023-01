RWE: Felix Götze über seine Verletzung und den Zweitliga-Traum

Felix Götze fehlt Rot-Weiss Essen in diesen Tagen. In der Halbzeit beim Auswärtsspiel in Paderborn gegen Verl stand Götze bei "Magenta Sport" Rede und Antwort.

Felix Götze steht seit dem 29. August 2022 bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag und bestritt bislang zehn Einsätze (zwei Tore) für RWE in der 3. Liga. Der 24-Jährige ist ein wichtiger Bestandteil im Team von Trainer Christoph Dabrowski. Aktuell fällt er aber mit einem Muskelfaserriss aus. Während der Halbzeitpause beim Essener Auswärtsspiel in Paderborn gegen Verl gab er "Magenta Sport" ein Interview. Felix Götze über... ... seine Verletzung: "Es war jetzt ärgerlich, weil ich gut dabei gewesen bin. Ich hoffe, dass ich relativ schnell wieder fit werde. Es ist ein bisschen komplizierter als ein Muskelfaserriss. Aber ich bin da optimistisch. Das Derby gegen Duisburg ist das Ziel. Da will ich wieder dabei sein." ... die RWE-Serie von acht ungeschlagenen Spielen: "Es ist immer schön solch eine Serie zu haben. Aber es ist immer noch schöner mit einem Sieg als Unentschieden ein Spiel zu beenden. Ich hoffe, dass uns das in Verl gelingt." ... das Essener Erfolgsrezept: "Wir stehen stabil und konzentrieren und erst einmal darauf kein Gegentor zu kassieren. Das ist das A und O. Wenn wir gut stehen, dann machen wir unser Tor. Wir haben viel Qualität nach vorne hin." ... Trainer Christoph Dabrowski: "Der Trainer redet viel mit den Spielern und bringt viel Gelassenheit rein. Wir arbeiten sehr gerne mit ihm. Es herrscht eine sehr gute Stimmung. Er hat einen großen Anteil an der aktuellen Serie." ... seine Zukunft bei RWE - bei Klassenerhalt verlängert sich sein Vertrag in Essen: "Das große Ziel ist der Klassenerhalt. Da bin ich auch sehr, sehr guter Dinge. Es macht einfach bei diesem Verein noch einmal einen Tick mehr Spaß. Auch wenn man in Verl wieder sieht, wie viele Rot-Weisse hier sind. Das ist einfach nur stark." ... Zweitliga-Ziel mit RWE in Zukunft: "Essen hat eine geile Infrastruktur, ein tolles Stadion, ein super Ambiente mit tollen Fans. Die 2. Liga ist da immer ein Ziel."

