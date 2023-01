RWE: Rechtsverteidiger hat seinen Vertrag verlängert

Rot-Weiss Essen plant schon über den Sommer hinaus und hat nun einen Vertrag verlängert.

In den letzten Tagen der Sommer-Transferperiode nahm Rot-Weiss Essen nach dem Fehlstart in die 3. Liga am 30. August Andreas Wiegel unter Vertrag.

Eine gute Entscheidung, wie sich bisher herausstellte. Denn der Rechtsverteidiger, der zuvor für den BFC Dynamo auflief, wurde auf Anhieb zur Verstärkung für RWE. Er unterschrieb zunächst bis zum Ende der Saison.

Nun wurde der Vertrag bis zum 30. Juni 2025 verlängert. „Andreas Wiegel zeigt seit seiner Verpflichtung im Spätsommer das, was wir uns von ihm versprochen haben. Er spielt mit viel Mut und Dynamik und ist damit zu einer absoluten Säule in unserer Mannschaft geworden. Durch seine Spielweise schafft es er immer wieder, seine Teamkollegen und unsere Fans mitzureißen. Daher passt er perfekt zur Hafenstraße. Mit Andys Verlängerung binden wir einen wichtigen Eckpfeiler unserer Mannschaft für die nächsten Jahre“, betont RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Zehn Mal stand Wiegel bisher in der 3. Liga auf dem Platz, zuletzt musste er gegen den Halleschen FC mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. Allerdings konnte er beim darauffolgenden Spiel beim SC Verl schon wieder als Joker auf der Bank sitzen. absolvierte er wettbewerbsübergreifend zehn Einsätze.

[video]youtube,https://www.youtube.com/watch?v=zvw7l8EOJKY&t=24s[/video]

Nach seiner Unterschrift erklärte er: „Ich fühle mich an der Hafenstraße pudelwohl, verstehe mich mit Teamkollegen sowie Trainerteam sehr gut und bin von der Power, die von den Tribünen kommt, begeistert. Entsprechend musste ich nicht lange zögern, als es darum ging, ein neues Arbeitspapier zu unterzeichnen."

Bis 2025 geht der Vertrag nun, das nächste Spiel ist bereits am Freitag. Dann geht es für RWE zum Auftakt der Drittliga-Rückrunde zum Spitzenreiter SV Elversberg. Und da gilt es ein anderes Gesicht zu zeigen als beim 1:5 im Hinspiel - hier war Wiegel aber noch nicht mit von der Partie.