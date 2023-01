MSV: Zebras wären bei Sieg gegen Waldhof dick im Geschäft - das interessiert Ziegner nicht

So schnell kann das in der 3. Liga gehen. Sollte der MSV Duisburg am Montagabend (23. Januar, 19 Uhr) gegen Waldhof Mannheim gewinnen, wären die Zebras wieder an der oberen Tabellenhälfte dran.

Der MSV Duisburg ist perfekt in die Restrunde der 3. Liga gestartet. Beim 1. FC Saarbrücken konnten die Zebras einen 3:2-Auswärtssieg einfahren. Jetzt gilt es für die Meidericher im Heimspiel am Montag (23. Januar, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) nachzulegen. Es kommt der SV Waldhof Mannheim in die MSV-Arena. Die Kurpfälzer liegen aktuell vier Punkte hinter Rang drei zurück und vier Punkte vor dem MSV. Die Ausgangslage ist klar: Sollte der MSV gewinnen, wäre Duisburg plötzlich wie dick im Aufstiegsgeschäft drin. "Dick im Geschäft zu sein, das interessiert mich überhaupt nicht. Das können Sie mir gerne noch einmal im Mai sagen. Dann werden wir sehen, wo wir stehen. Aktuelle sind unsere Ziele andere. Nämlich mehr Konstanz reinzubringen. Der nächste Schritt wäre da, nicht wieder ein schlechteres Spiel oder schlechteres Ergebnis zu erzielen sondern nachzulegen. Das geht nur mit dem Willen wie gegen Saarbrücken", betont Torsten Ziegner. Dass die Mannheimer das beste Heimteam der Liga, aber auch die schlechteste Auswärtsmannschaft - acht Spiele, sechs Niederlagen, zwei Remis, kein Sieg - der 3. Liga sind, ist für den MSV-Trainer irrelevant. Unsere Heimbilanz hat sich zum Winter total schlecht angefühlt. Wir haben viele Unentschieden gespielt. Wir wollen unseren Fans viel mehr Siege bieten. Am besten fangen wir schon mit dem ersten Heimspiel des Jahres 2023 gegen Waldhof Mannheim damit an Torsten Ziegner Ziegner: "Ich bin schon der Meinung, dass eine zweimonatige Pause ein Neustart bedeutet. Die statistische Auswärtstabelle sagt zu diesem Zeitpunkt nichts aus. Vielmehr hat Mannheim gegen 1860 beeindruckend gewonnen. Das interessiert uns und nicht die Statistik." Eine Erklärung für die bisherige Mannheimer Auswärtsschwäche hat der erfahrene Ex-Profi Ziegner dann aber doch. Er erläutert die Mannheimer Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsauftritten wie folgt: "Das eigene Stadion mit Fans, mit der Wucht, führt dazu, dass sie anders auftreten. Auch vom Selbstvertrauen her. Fußball ist auch ein Stück weit Psychologie. Wenn man auswärts länger nicht gewonnen hat, dann grübelt man mehr nach." Ziegner weiß aber auch, dass es beim MSV eher umgekehrt aussieht - heißt: Auswärts hui, zuhause eher pfui - es gab zwei Siege, vier Remis und zwei Niederlagen. "Unsere Heimbilanz hat sich zum Winter total schlecht angefühlt. Wir haben viele Unentschieden gespielt. Wir wollen unseren Fans viel mehr Siege bieten. Am besten fangen wir schon mit dem ersten Heimspiel des Jahres 2023 gegen Waldhof Mannheim damit an", betont Ziegner. Dagegen hätte kein MSV-Fan etwas einzuwenden.

