3. Liga: SV Meppen nimmt Regionalliga-Angreifer unter Vertrag

Der SV Meppen hat Marek Janssen unter Vertrag genommen. Der Angreifer vom Regionalligisten Blau-Weiß Lohne konnte sich im Probetraining offenbar nachhaltig empfehlen.

Die Lage ist prekär. Seit 13 Spielen hat der SV Meppen keinen Sieg mehr erringen können. Der letzte Erfolg war am 14. August beim 6:2 gegen Waldhof Mannheim, seitdem gab es nur sechs Punkte durch Remis, die restlichen Spiele gingen allesamt verloren, weshalb sich die Meppener in der Winterpause auch auf dem vorletzten Platz wieder finden.

Damit sich daran etwas ändert, haben die Meppener nun einen neuen Stürmer unter Vertrag genommen: Marek Janssen hat einen Vertrag über anderthalb Jahre unterschrieben. Das veröffentlichte der SV Meppen am Donnerstag. Der in Jemgum (Ostfriesland) geborene 25-Jährige kommt vom Regionalliga-Aufsteiger Blau-Weiß Lohne. In der Regionalliga erzielte der Angreifer zuletzt in 13 Spielen bemerkenswerte acht Tore.

Janssen hatte sich zuletzt im Probetraining beim Drittliga-19. vorgestellt und offenbar für einen Vertrag empfehlen können. Marek ist ein wuchtiger, großer Stürmer, der in der Hinrunde der Regionalliga viele Tore erzielt hat“, lobt ihn Meppens Trainer Stefan Krämer. Er habe sich im Training, aber auch beim Testspiel gegen Werder Bremen sehr gut präsentiert. „Wir sind froh, dass die Verpflichtung jetzt so kurzfristig funktioniert hat. Wir erhalten mit Marek eine weitere wichtige offensive Alternative.“

Janssen war in seiner bisherigen Laufbahn ein Spieler mit eingebauter Torgarantie: Von 2017 bis 2019 spielte Janssen für den Landesligisten SC Blau-Weiß 94 Papenburg (34 Tore in 53 Spielen). Er war vom Bezirksligisten VfL Germania Leer gekommen, für den er in 30 Partien 16 Tore erzielte. Danach wechselte der Stürmer zum Oberligisten Atlas Delmenhorst (44 Spiel, 12 Tore), mit dem er ein Jahr später den Aufstieg in die Regionalliga feierte.

„Mit seinem körperbetonten Spiel und seiner Torgefahr, die von ihm ausgeht, wird er uns verstärken. Besonders schön ist, dass Marek dazu noch ein Junge aus der Region ist“, freut sich auch Sportvorstand Heiner Beckmann nach der Vertragsunterzeichnung. Neuzugang Janssen selbst: „Ich bin unglaublich froh und stolz jetzt zum Team des SVM zu gehören. Dieser Verein ist ein Klub aus meiner Region, und ein großes Aushängeschild. Ich sage gern: Die Lust auf das Gewinnen muss größer sein als die Angst vor dem Verlieren. Ich bin überzeugt, dass wir als Mannschaft den Klassenerhalt schaffen. Dafür werden wir gemeinsam alles geben.“