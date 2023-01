3. Liga: Sensationsteam holt Abwehrspieler von der Konkurrenz

Das Drittliga-Sensationsteam SV Elversberg hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Abwehrspieler verpflichtet. Dieser hat zuletzt bei der Konkurrenz gespielt.

Trotz einer fantastischen Hinrunde mit 41 von 51 möglichen Punkten hat die SV Elversberg auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Abwehrspieler von einem Ligakonkurrenten verpflichtet: Nico Antonitsch wechselt vom FC Ingolstadt ins Saarland. Beim Tabellenführer der 3. Liga unterschrieb der 31-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2024.

„Wir wollten auch aufgrund der aktuellen Personalsituation reagieren, dabei allerdings nicht mit kurzfristigem Blick handeln“, begründet Elversbergs Sportvorstand Nils-Ole Book den Transfer. „Mit Nico Antonitsch haben wir einen erfahrenen Spieler für unser Team gewonnen, der die Abwehrkette nicht nur in den nächsten Wochen und Monaten, sondern auch darüber hinaus stützen soll und kann.“

Der Österreicher spielt seit fünfeinhalb Jahren in Deutschland, stand beim FSV Zwickau und die vergangenen dreieinhalb Jahre beim FC Ingolstadt unter Vertrag. Nachdem der Verteidiger in seiner ersten Saison mit den Schanzern noch knapp in der Relegation scheiterte, setzte sich das Team 2020/2021 in den Entscheidungsspielen gegen den VfL Osnabrück durch und stieg in die 2. Liga auf.

Auch dort war Antonitsch regelmäßig im Einsatz und kam 2021/2022 auf 28 Zweitliga-Spiele für Ingolstadt, musste am Saisonende dennoch den direkten Wiederabstieg hinnehmen. In der 3. Liga kam Antonitsch für Ingolstadt bis jetzt auf insgesamt 41 Einsätze. Zuletzt spielte er jedoch keine Rolle mehr und kam nur noch dreimal zum Einsatz.

„Die SV Elversberg hat zuletzt nicht nur durch ihre Erfolge, sondern auch durch ihre kontinuierliche Arbeit und Zielstrebigkeit über die vergangenen Jahre auf sich aufmerksam gemacht“, sagt der Neuzugang selbst über seinen Wechsel. „Ich bin gespannt, die Mannschaft in den nächsten Tagen und Wochen kennenzulernen und freue mich sehr, mit dem Team bald in die Rückrunde zu starten.“