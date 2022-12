MSV Duisburg: Sportchef über Trainingsstart, Verstärkungen und Rüttgers-Streit

Der MSV Duisburg ist seit einigen Tagen wieder im Training. Beim Jahresabschluss-Gespräch mit den MSV-Funktionären nutzte RS die Gelegenheit um mit dem Sportchef zu sprechen.

Am Dienstag, 20. Dezember 2022, lud der MSV Duisburg die Pressevertreter zum Jahresabschluss-Gespräch in die Ralf-Pape-Loge der Schauinsland-Reisen-Arena.

An der Margaretenstraße war auch MSV-Sportchef Ralf Heskamp anwesend. RevierSport sprach mit dem 57-Jährigen über die aktuelle Vorbereitung und auch den Streit mit SLR-Mitarbeiter und Ex-MSV-Vorsitzenden Andreas Rüttgers.

Ralf Heskamp, Trainer Torsten Ziegner sagte eben, dass er im Kader kaum einen offensiven Außenbahnspieler hat. Werden Sie ihm zu Jahresbeginn einen neuen Mann für die Außenbahnen präsentieren?

Wir haben ein Auge offen, was einen Außenbahnspieler betrifft. Sollten wir da einen Spieler finden, der ins Profil passt, dann müssen wir schauen, was finanziell möglich ist. Eventuell wäre es dann ein Vorgriff auf die kommende Saison. Aber da sind wir bei aktuell 28, 29 Spielern im Kader sehr entspannt. Das Transferfenster hat schließlich bis Ende Januar geöffnet.

Und ein Mann, "Mister X", den Sie nicht namentlich nennen wollen, steht ja kurz vor dem Abgang?

Das ist richtig. Da sind wir mit dem potentiellen Verein und Spieler so verblieben, dass wir keine Namen nennen. Da sind wir relativ weit. Ich kann nur verraten, dass es sich um keinen Wechsel zu einem Liga-Konkurrenten handelt.

Wird der MSV vielleicht einen Trainingsgast im Januar begrüßen?

Ausschließen kann ich gar nichts, aber nochmal: Der Kader ist aktuell so groß, dass wir keine Trainingsäste benötigen. Durch Abgänge, Krankheiten könnte sich das aber immer ändern und den würden wir eventuell jemanden einladen.

Wie bewerten Sie aktuell die Wintervorbereitung?

Wir haben gute Bedingungen beim MSV. Wir konnten am Trainingsplatz die Rasenheizung anschmeißen und müssen auch nicht in die Sonne fliegen. Man sieht schon, dass das eine andere Vorbereitung als im Sommer ist. Es gibt keine neuen Spieler und die Pause war auch nicht so lang. Die Jungs haben nicht viel an Physis verloren und sind relativ fit und eingespielt. Der Trainer kann schon mehr im taktischen Bereich arbeiten. Schade ist natürlich, dass Sebastian Mai nicht von Anfang dabei war und Alaa Bakir einen Rückschlag erlitten hat. Wann er zurück sein wird, wissen wir aktuell nicht. Das ärgert mich dann schon. Einige Spieler waren oder sind krank geschrieben, aber das gehört zu dieser Jahreszeit dazu.

Inwieweit beschäftigt Sie noch der Streit mit Andreas Rüttgers?

Ich habe mich damit in den letzten Wochen gar nicht mehr beschäftigt. Am Anfang war ich sehr enttäuscht, weil ich so etwas noch nie erlebt habe. Die Art und Weise, wie es herübergekommen ist, war extrem. Aber das hat sich jetzt auch beruhigt und ich bin da auch relativ entspannt.

Wie wird der MSV-Sportchef denn die Feiertage verbringen?

Heiligabend und den ersten Weihnachtstag werden wir im Familienumfeld verbringen und uns entspannte Tage machen. An dieser Stelle wünsche ich auch allen MSV-Fans frohe Weihnachten und ein schönes Fest mit der Familie.