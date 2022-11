3. Liga: Zwei Talente im Visier von Top-Klubs aus Bundesliga und Italien

Die Transfer-Gerüchteküche in der 3. Liga brodelt. Angeblich hat Jose Mourinho Interesse an einem Köln-Verteidiger, Osnabrücker steht vor Wechsel in die Bundesliga.

Während die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar läuft und Regionalliga abwärts noch gespielt wird, beginnt so langsam die Gerüchteküche um mögliche Transfers zu brodeln. In der 3. Liga könnten sich demnach zwei Knaller-Transfers anbahnen. Zwei Talente sind ins Visier von Top-Klubs geraten.

Wie die „Bild“ und die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichten, beschäftigen sich mehrere Bundesligisten mit dem 17-jährigen Kevin Wiethaup vom VfL Osnabrück. Demnach haben der SC Freiburg, die TSG Hoffenheim und der VfL Wolfsburg bereits Interesse signalisiert. Letztere haben dies jedoch bereits dementiert. Als Ablösesumme für einen sofortigen Wechsel sind 400.000 Euro im Gespräch.

Der in Bocholt geborene Deutsch-Nigerianer wartet derzeit noch auf sein Debüt in der 3. Liga. Für die U19 der Osnabrücker, die aktuell Tabellenführer der U19-Regionalliga Nord sind, erzielte er in der laufenden Saison bisher ein Tor, allerdings stand er bereits viermal im Kader der Profis. Zudem ist er derzeit mit der deutschen U18-Nationalmannschaft unterwegs.

Noch wilder ist allerdings das Gerücht um Jamil Siebert. Der Innenverteidiger ist derzeit von Fortuna Düsseldorf an Viktoria Köln verliehen. Um dies zu ermöglichen, hat der Abwehrspieler seinen Vertrag bei den Landeshauptstädtern bis 2025 verlängert.

Laut Bild will José Mourinho sich die Dienste des 20-Jährigen sichern. Neben dem AS Rom habe laut seinem Berater auch Nottingham Forest Interesse signalisiert. Zudem habe es in der Vergangenheit bereits Anfragen von Leicester City und dem AC Mailand gegeben.

Siebert hat in der laufenden Saison 14 Spiele für die Viktoria absolviert, zwölfmal über die volle Distanz. Zuletzt dann auch fünf Mal in Folge über 90 Minuten, nachdem er beim 0:2 gegen Elversberg vollständig zusehen musste. In diesen fünf Partien holte die Elf von Trainer Olaf Janßen sage und schreibe 13 Punkte und haben sich so auf Rang sieben vorgearbeitet.