3. Liga-Kommentar: Die SV Elversberg auf Rekordkurs - man kann nur den Hut ziehen

In der 3. Liga staunt man derzeit über die Leistungen der SV Elversberg. Vor den ersten 17 Partien kann man nur den Hut ziehen. Ein Kommentar.

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga reihte sich die SV Elversberg beim Kaderwert der Mannschaft auf Platz 14 ein. Niemand konnte ahnen, was die Spielvereinigung in der neuen Klasse veranstalten würde.

Auch nicht nach dem fulminanten 5:1 zum Auftakt bei Rot-Weiss Essen, wo man eher dachte, dass RWE - ebenfalls nach dem Aufstieg - noch nicht in der neuen Liga angekommen sei.

Im Laufe der Serie wurde aber deutlich, der Kantersieg in Essen war kein Zufall. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen ist einfach so gut. Trotz geringerem Kaderwert, trotz der größtenteils fehlenden Erfahrung in der 3. Liga. Hier ist sicherlich auch Sportvorstand Nils Ole Book zu erwähnen, der seit Jahren top Arbeit im Saarland leistet.

Dem Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest ist etwas gelungen, was nur wenigen Klubs gelingt. In einer Liga, in der um jeden Meter gefightet wird, konnten die Elversberger durchgehend auch eine ansehnliche spielerische Note einbringen.

Der Lohn sind beeindruckende Zahlen: Zehn Punkte beträgt der Vorsprung bereits auf den Relegationsplatz. Auswärts blieb die Mannschaft ohne Niederlage, zuhause gab es zwei Niederlagen, nur der 1. FC Saarbrücken und der SC Verl konnten die SVE besiegen.

Elversberg schoss zudem die mit Abstand meisten Tore (42), dahinter folgt der SV Wehen mit 33 erzielten Treffern. Auch die Abwehr gehört zu den besten Reihen der Liga. 14 Mal rappelte es lediglich im SVE-Gehäuse, nur Saarbrücken ist hier besser (13 Gegentore).

Und dann haben die Elversberger noch einen Bestwert aufgestellt. Denn seit Bestehen der 3. Liga im Jahr 2008 hat es noch keine Mannschaft geschafft, nach 17 Partien 41 Punkte auf dem Konto zu haben.

Der SC Paderborn (Saison 2017/18) und Dynamo Dresden (Saison 2015/16) kamen auf 40 Zähler, beide stiegen am Ende der Saison souverän auf.

Soweit wollen die Elversberger noch nicht denken, sie backen weiter kleine Brötchen. Aber wenn es nicht auf einmal viele Verletzte gibt und der Klub komplett vom Kurs abkommt, dann kann sich die Stadt auf einen Durchmarsch der SV Elversberg in die 2. Bundesliga einstellen.