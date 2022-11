Sascha Mölders war am Montag der TV-Experte beim Drittliga-Duell zwischen dem TSV 1860 München und Rot-Weiss Essen (1:1).

Im letzten Drittliga-Spiel des Jahres war Rot-Weiss Essen am Montagabend zu Gast beim TSV 1860 München. Zwei Tage zuvor wurde veröffentlicht, wer die Begegnung als TV-Experte begleiten würde. Es war niemand geringeres als Sascha Mölders.

Der 37-Jährige analysierte für Magenta Sport das Geschehen auf dem Rasen.

Eine bessere Auswahl hätte der Sender für dieses Traditionsduell nicht treffen können. Mölders genießt bei beiden Klubs Kultstatus. Der gebürtige Essener spielte bis er 21 war in seiner Heimatstadt und lief in der Seniorenkarriere – nach der Zwischenstation MSV Duisburg – zwei Jahre für Rot-Weiss Essen auf. In 52 Regionalliga-Partien traf er stolze 42-Mal und wurde 2008/2009 Torschützenkönig mit 28 Treffern.

Für die Münchner Löwen schnürte der Mittelstürmer sogar sechs Jahre seine Schuhe. Von Januar 2016 bis Januar 2022 absolvierte er 194 Pflichtspiele und erzielte 76 Treffer. Seine größten Erfolge waren der Aufstieg in die 3. Liga (2018) und die Drittliga-Torjägerkanone in der Saison 2020/21 (22 Tore). Damit wurde Mölders im Alter von 36 Jahren der älteste Torschützenkönig der 3. Liga seit deren Gründung.

Ich bin gebürtiger Essener. Rot-Weiss Essen ist mein Verein! Das ist schon immer so, seit ich atmen kann. Es wird Zeit, dass ich mal wieder ins Stadion komme. Sascha Mölders.

Im Gespräch mit Magenta verriet der Ex-Profi, wie sehr er noch an beiden Klubs hängt. Speziell zu Rot-Weiss Essen hat Mölders eine ganz spezielle Bindung: "Ich bin gebürtiger Essener. Rot-Weiss Essen ist mein Verein! Das ist schon immer so, seit ich atmen kann. Es wird Zeit, dass ich mal wieder ins Stadion komme. Bei 1860 München habe ich sechs Jahre gespielt, das ist mein anderer Verein. Beide Vereine bedeuten mir sehr, sehr viel. Sie leben von ihrer brutalen Fanbase. Das sind einfach zwei sensationell geile Vereine."

Mit dem Ergebnis konnte der frühere Bundesliga-Profi dann sicherlich leben. Denn: 1860 München und RWE trennten sich in einem intensiven Drittliga-Duell 1:1 (0:0)-Unentschieden und teilten sich die Punkte.

Seit dieser Saison fungiert Mölders als Spielertrainer in der Bayernliga beim TSV Landsberg. In 19 Partien traf er 18-Mal, aber seine Trainerlaufbahn steht für den Familienvater mittlerweile im Vordergrund. "Das ist meine erste richtige Trainerstation im Seniorenfußball. Am Montag habe ich die B + Lizenz erworben. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Im nächsten Jahr werde ich mich dann für die A-Lizenz bewerben", erklärte der 37-Jährige seine Zukunftspläne.