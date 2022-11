RWE: Bastians rettet die Serie in die Winterpause

Rot-Weiss Essen bleibt auch beim TSV 1860 München ungeschlagen. Felix Bastians rettete den Bergeborbeckern in der Schlussminute das Unentschieden.

Rot-Weiss Essen geht mit einem weiteren Remis in die Winterpause. Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski ein 1:1 (0:0). Felix Bastians traf nur wenige Augenblicke vor dem Ende zum viel umjubelten Ausgleich. Zuvor hatte Albion Vrenezi die 60er mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung gebracht.

Damit schließt Rot-Weiss Essen die erste Serie nach dem Aufstieg in die 3. Liga auf dem 13. Platz ab, sechs Punkte vor der gefährlichen Zone. Bis zum siebten Spieltag hatten die Bergeborbecker auf den ersten Sieg warten müssen und standen bis dahin auf einem Abstiegsplatz, haben sich dann aber bekanntlich wieder gefangen. RWE ist nun acht Pflichtspiele ungeschlagen.

Dabrowski hatte seine Mannschaft vor dem Spiel auf einer Position verändert: Oguzhan Kefkir rückte für Lawrence Ennali in die Startelf, Andreas Wiegel wurde nach seiner Zerrung nicht mehr rechtzeitig fit und musste passte. Bei 1860 München, das zuletzt dreimal in Folge verloren hatte und vom zweiten auf den fünften Platz abgerutscht war, hatte Trainer Michael Köllner nach dem 0:2 bei Freiburg II der identischen Startelf vertraut, musste aber bereits nach zehn Minuten verletzungsbedingt wechseln. Der 18-jährige Leandro Morgalla kam in die Partie für Semi Belkahia.

Die Zuschauer mussten jedoch noch länger auf erste Torraumszenen warten. Marius Wörl hatte nach 20 Minuten die erste gute Schusschance für 60, der Versuch auf etwa fünf Metern ging neben das Essener Tor. Für die Essener traf Niklas Tarnat in der 36. Minute mit einem Freistoß nur den Pfosten.

München: Hiller - Lannert, Belkahia (14. Morgalla), Verlaat, Steinhart - Rieder, Wörl (86. Wein) - Lex (86. Tallig), Yannick Deichmann, Vrenezi - Lakenmacher (64. Bär). Essen: Golz - Sponsel, Heber, Rios Alonso, Bastians - Tarnat, Rother (80. Fandrich) - Young (89. Voelcke), Götze (74. Ennali), Kefkir (80. Holzweiler) - Berlinski. Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen) Tore: 1:0 Vrenezi (76. Foulelfmeter), 1:1 Bastians (90.+1) Zuschauer: 15.000 Gelbe Karten: - Götze, Tarnat, Herzenbruch

Nach der Pause blieb es ein intensives Match, allerdings ohne die großen Torgelegenheiten. Außer in der 53. Minute: Nach schönem Konter köpfte Felix Bastians eine Flanke von Kefkir am Tor vorbei. 1860 näherte sich durch Jesper Verlaat (60.) und Christopher Lannert (74.) dem Essener Tor, ehe es zu einer aus Essener Sicht bitteren Szene kam.

Björn Rother konnte den Ball im eigenen Strafraum nicht klären, Löwen-Kapitän Stefan Lex ging dazwischen und wurde vom Essener gelegt. Schiedsrichter Patrick Alt zeigte sofort auf den Punkt. Vrenezis Schuss in die linke Ecke war zu genau für RWE-Keeper Jakob Golz, der die richtige Ecke geahnt hatte.

Zwar hatte der eingewechselte Ennali auf Vorlage von Tarnat noch einmal die riesige Chance, probierte es aus spitzem Winkel allerdings selbst, anstatt Ron Berlinski im Zentrum anzuspielen. Essen gab sich aber nicht auf: Bastians versenkte in der Schlussminute einen Freistoß von Tarnat zum Ausgleich.

Nun geht es also erst einmal in die Pause. Bis zum 18. November finden noch einige Leistungstest statt, danach geht der Kader in den Urlaub. Für den 8. Dezember ist der Trainingsauftakt angesetzt. Während der Winterpause trifft RWE in Testspielen auf den SC Paderborn und nimmt am Schauinsland-Reisen-Cup in Gummersbach teil. Nach der Winterpause trifft Rot-Weiss Essen zuhause auf den Halleschen FC.