3. Liga: BVB-Trainer Preußer über „gebrauchten Tag" nach Spiel gegen Viktoria Köln

Borussia Dortmund II musste am 16. Spieltag der 3. Liga eine 0:2-Niederlage gegen Viktoria Köln hinnehmen. Cheftrainer Christian Preußer und Mannschaftskapitän Franz Pfanne waren nach dem Schlusspfiff bedient.

Am 16. Spieltag verlor Borussia Dortmund II erstmals nach zwei Siegen im Ausweich-Stadion am Zoo in Wuppertal ein Fußballspiel. Gegen die Gäste von Viktoria Köln verlor die zweite Garde des BVB nach einem vergebenen Strafstoß und einem Eigentor am Ende mit 0:2 (0:0). Nach einem zuletzt positiven Aufwärtstrend verloren die Dortmunder nunmehr zwei Partien in Serie.

BVB-Cheftrainer Christian Preußer war nach den zwei späten Gegentoren alles andere als zufrieden über den Spielverlauf. „Das war ein komplett gebrauchter Tag. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Wir hatten wenig Power und wenig Emotionalität drin. Das ist erklärbar, aber trotzdem nicht gut genug. Mit der Englischen Woche, wenig Fans und einem tiefen Platz kam alles zusammen, das ist klar, aber insgesamt war es einfach zu wenig Power”, erklärte Preußer in Bezug auf die Partie.

Besonders in Halbzeit eins waren die Gäste aus Köln die bessere Mannschaft. Aus diesem Grund sendete Preußer bereits früh ein Zeichen an seine Mannschaft und wechselte noch vor dem Pausenpfiff zwei frische Kräfte ein. „Ich weiß, dass es sehr unüblich ist, aber wir brauchten das, um nochmal ein Zeichen zu setzen. Dann verschießen wir einen Elfmeter und bekommen beim zweiten Gegentreffer einen abgefälschten Ball rein. Da kommt alles dazu, jedoch werden wir bei uns bleiben und schauen, dass wir mehr Energie ins Spiel kriegen. Wir haben das in den vergangenen Wochen sehr gut gemacht, aber gegen Köln hat einiges gefehlt”, bilanzierte der BVB-Trainer weiter.

BVB-Kapitän Pfanne spricht von einem „leeren Auftritt

Auch Mannschaftskapitän Franz Pfanne zeigte sich nach der Niederlage enttäuscht. Dennoch ging der Defensiv-Allrounder nach dem Schlusspfiff mit gutem Beispiel voran und nahm den ersten Gegentreffer auf seine Kappe. Köln-Spieler Luca Marseiler gewann vor seinem Assist zum 0:1 den entscheidenden Zweikampf gegen Pfanne.

„Das war ein leerer Auftritt von uns und ich glaube, dass hat man von außen auch gesehen. Das war nicht das, was uns in den letzten Spielen ausgemacht hat. Wir hatten nicht die Power, die man braucht, um so ein Spiel zu gewinnen. Es ist ganz egal, ob es die Regionalliga oder die 3. Liga ist, man braucht immer eine gewisse Power auf dem Platz und die haben wir gegen Köln allesamt von der Startelf bis über die Einwechselspieler vermissen lassen”, erklärte der Kapitän und ergänzte: „Das Traurige ist, wir haben schlecht gespielt und hätten trotzdem gewinnen können. Wenn man die Geschenke jedoch nicht annimmt und dann auch noch welche verteilt, so wie von meiner Person, dann geht es 0:2 aus und Viktoria musste gar nicht so viel machen, um zu gewinnen.”





Trotz der zweiten Pleite in Serie kündigte Pfanne an, dass die Mannschaft vom BVB am nächsten Spieltag wieder eine neue Serie starten wolle: „Wir haken das ab und am Freitag geht es weiter. Wir haben uns alle in der Kabine angeschrien, der Trainer hat uns angeschrien und das völlig zu Recht. Trotzdem geht der Kopf wieder hoch und wir wollen am Freitag gegen Aue eine neue Serie starten.”