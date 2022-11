RWE gegen Oldenburg: An das letzte Duell werden sich die Fans gerne erinnern

Am kommenden Sonntag trifft Rot-Weiss Essen in der 3. Liga zuhause auf den VfB Oldenburg. Das letzte Aufeinandertreffen ist bereits 25 Jahre her.

Mit manchen Statistiken ist nur schwer etwas anzufangen. Schaut man sich die bisherigen Duelle von Rot-Weiss Essen gegen den VfB Oldenburg an, steht es 5:3 für die Norddeutschen. Ein Unentschieden gab es in der Historie. Aber was ist das wert?

Vermutlich - wie im Grunde genommen sonst auch - nichts. Schließlich gab es das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams im Jahr 1997. Damals war Helmut Kohl noch Bundeskanzler, Ottmar Hitzfeld Trainer bei Borussia Dortmund und der SC Freiburg hat seitdem schon sage und schreibe drei Mal den Trainer gewechselt. Lange her also.

Dennoch dürften einige Fans - oder zumindest die über mindestens etwa 30 Jahre - gute Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen haben. Am 3. Mai 1997 schoss RWE die Oldenburger mit 5:0 aus dem Stadion. Die Torschützen: Wolfram Klein, Dirk Helmig, Mike Schürmann (2) und Angelo Vier. Dass am Ende der Saison beide Teams als 17. und 18. absteigen mussten, verschweigen wir an dieser Stelle mal.

Auch die Aufeinandertreffen beider Teams in der Saison 90/91 sind durchaus erwähnenswert. Damals unterlag eine durchaus prominent besetzte rot-weisse Elf in beiden Spielen mit 1:3 und 0:2. Auf dem Rasen standen dabei auch Rekord-Zweitligaspieler Willi Landgraf und Kultprofi Mario Basler, der zuletzt in einem Trash-TV-Format namens "Sommerhaus der Stars" bestaunt werden durfte.

Spannendes Stadion für Groundhopper

Die mitreisenden RWE-Fans können sich übrigens mit dem Marschwegstadion auf einen ganz besonderen Ground freuen: Die Spielstätte der Oldenburger wurde 1948 auf einer Mülldeponie gebaut. Eine Flutlichtanlage besitzt das Stadion nicht, da aufgrund der Nähe zur Autobahnabfahrt das eingeschaltete Licht Autofahrer blenden würde. Nach 18:30 Uhr dürfte aber so oder so nicht dort gespielt werden. Aus Lärmschutzgründen. Und gerade die RWE-Fans könnten da zum Problem werden.