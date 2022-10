Zähes Kellerduell: U23 des BVB verpasst Befreiungsschlag

Die U23 von Borussia Dortmund war am elften Spieltag der 3. Liga beim Halleschen FC zu Gast. Das Kellerduell endete torlos.

Es war das absolute Kellerduell der 3. Liga. Der Tabellenletzte Borussia Dortmund II gastierte am Montagabend beim Vorletzten, dem Halleschen FC. Und Spielverlauf sowie Ergebnis passten zu dieser Konstellation. 0:0 hieß es am Ende eines zähen Montagsspiels.

Damit verpassten beide Teams einen Befreiungsschlag und bleiben in der Abstiegszone. Der BVB steht mit neun Zählern auf dem 19. Platz, zwei Ränge darüber liegt der punktgleiche HFC. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer.

Die Zuschauer in Halle sahen eine Partie, die arm an Highlights war. Zwar legten beide Teams einen druckvollen Start hin, wirkten bemüht, die Negativ-Erlebnisse der letzten Wochen abzuschütteln. Doch Torchancen blieben Mangelware. Die beste in der ersten Halbzeit hatte Halles Dominik Steczyk (11.). Er scheiterte an BVB-Keeper Marcel Lotka.

Nach Wiederanpfiff bot sich ein ähnliches Bild. In den gefährlichen Zonen passierte wenig. Für eine der wenigen Ausnahmen sorgte Dortmunds Stürmer Justin Njinmah, der beinahe zur Führung einköpfte (68.). Die Einwechslung von Talent Jayden Braaf belebte das BVB-Spiel in der Schlussphase etwas. Doch für den Lucky Punch konnte auch der hochveranlagte Niederländer nicht mehr sorgen.

Für den BVB ergibt sich am kommenden Sonntag die Chance auf den dritten Saisonsieg. Dann geht es im Wuppertaler Stadion am Zoo gegen den MSV Duisburg (14 Uhr). Halle ist bereits am Freitag gefordert. Gegen Erzgebirge Aue steht das nächste Kellerduell an (19 Uhr).

Halle - BVB II: Die Infos zum Spiel

Halle: 23 Gebhardt - 8 Kreuzer, 33 Nietfeld, 5 Vollert, 31 Landgraf - 11 Herzog (59. Gayret), 17 Casar (77. Müller) - 30 Zimmerschied (78. Damer), 20 Deniz, 22 Hug - 18 Steczyk (71. Bolyki). - Trainer: Meyer

Dortmund : 35 Lotka - 13 Pudel, 30 Dams, 20 Finnsson - 7 Pasalic, 6 Özkan, 23 Pfanne, 3 Bueno Lopez - 10 Michel - 19 Pohlmann (57. Broschinski), 11 Njinmah (76. Braaf). - Trainer: Preußer

Schiedsrichter: Martin Speckner (Schloßbach)

Zuschauer: 5000