Dynamo Dresden hat auf Krawalle eigener Zuschauer reagiert - das betrifft auch die Partie bei Rot-Weiss Essen.

Am zehnten Spieltag der 3. Liga musste Dynamo Dresden beim Aufsteiger auf Bayreuth antreten. Nach 90 Minuten trennte man sich 1:1. Abseits des Rasens benahmen sich Besucher aus Dresden im Nachgang der Partie völlig daneben - mal wieder.

Die Bilanz der Schande: Ein Imbiss wurde zerstört und ausgeraubt und Toiletten demoliert. 14 Polizisten wurden verletzt, es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Schon im Vorfeld der Begegnung sollen Dresdner im Zug randaliert haben.

Nach dem Spiel betonte Jürgen Wehlend, Geschäftsführer der Dynamos: "Wir bedauern zutiefst, dass es in der Halbzeitpause unseres Auswärtsspiels bei der Spielvereinigung Bayreuth zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizisten, Ordnungskräften und einigen Dynamo-Fans mit zahlreichen Verletzten auf allen Seiten gekommen ist, infolge derer auch Vandalismus im Gästebereich des Hans-Walter-Wild-Stadions stattgefunden hat."

Wenige Tage später gibt es Konsequenzen: Am Mittwoch verkündete der Traditionsverein, dass für die Auswärtsbegegnung am 12. Spieltag bei Rot-Weiss Essen am 15. Oktober 2022 kein freier Kartenverkauf für den Gästebereich angeboten wird.

Dynamo Dresden: Vorerst kein freier Kartenverkauf für Auswärtsspiele

Darüber hinaus hat die Geschäftsführung als eine erste Maßnahme nach dem Auswärtsspiel in Bayreuth entschieden, dass der seit Mittwoch ausschließlich für Vereinsmitglieder laufende Ticketverkauf für das nächste Auswärtsspiel wie geplant endet. Einen freien Verkauf für die Auswärtsspiele der SG Dynamo Dresden hingehen wird es vorerst nicht mehr geben.

Am kommenden Wochenende (Sonntag, 9. Oktober, 13 Uhr) steht aber zunächst das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück an. Zuvor - am Donnerstag - will der Verein über den aktuellen Stand informieren. Dynamos Geschäftsführer Ralf Becker und Wehlend stehen in einer Presserunde zur Verfügung, um zu sagen, wie weit man mit der Aufarbeitung der Geschehnisse in Bayreuth ist.