Kapitän nach Waldhof-Debakel: "Sie haben so einen Scheiß-Kick nicht verdient. Punkt!"

Der SV Waldhof Mannheim ist erst im Landespokal ausgeschieden und verlor nun mit 0:5 beim VfL Osnabrück. Der Fans baten die Waldhof-Profis an den Zaun, zum Rapport.

Diesen 54. Geburtstag hatte sich Christian Neidhart natürlich ganz anders vorgestellt. Der ehemalige Trainer von Rot-Weiss Essen ging mit dem SV Waldhof Mannheim beim VfL Osnabrück mit 0:5 unter. Sechs Punkte liegen die Mannheimer nun hinter Platz zwei, einem der beiden direkten Aufstiegsränge, zurück.

Die Spieler um Kapitän Marcel Seegert mussten sich nach der Partie den mitgereisten Fans am Zaun stellen. Sie wurden quasi zum Rapport gebeten. "Es ist natürlich nicht schön, wenn man sich so etwas anhören muss, aber das gehört dazu. Das hat auch was mit Anstand zu tun. Sie haben so einen Scheiß-Kick nicht verdient. Punkt" Es tut extrem weh. Ein rabenschwarzer Tag", sagte Seegert im Waldhof-TV.

Wir müssen das Spiel jetzt erstmal sacken lassen und analysieren. Wir müssen jetzt kleinere Brötchen backen. Es gibt an diesem Tag nichts Versöhnliches für mich. Christian Neidhart

Neidhart analysierte ganz sachlich bei Magenta TV diese Niederlage. Klar ist auch, dass Mannheim ab der 45. Minute, dem Gelb-Rot gegen Julian Riedel, mit zehn Mann zu Ende spielen musste. Das Geburtstagskind Neidhart bilanzierte: "Mit dem 0:3 im Rücken und einem Mann weniger ging es darum, das Ergebnis zu halten und nicht auseinander zu fallen. Wir müssen das Spiel jetzt erstmal sacken lassen und analysieren. Wir müssen jetzt kleinere Brötchen backen. Es gibt an diesem Tag nichts Versöhnliches für mich."

Der SV Waldhof Mannheim hat sich in dieser Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga auf die Fahne geschrieben. Im nächsten Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken muss der SV Waldhof wieder in die Erfolgsspur finden. Sonst wird die Stimmung wohl noch unangenehmer für die Waldhof-Profis als "nur" an den Zaun zum Rapport gebeten zu werden...