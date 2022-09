MSV Duisburg: Ziegner stellt klar - kein Problem mit der Einstellung

Nach dem Pokal-Aus des MSV Duisburg ärgerte sich Trainer Torsten Ziegner über die fehlende Gier seines Teams. Jetzt stellte er seine Aussagen klar.

Nach dem Pokal-Aus gegen Rot-Weiß Oberhausen war Torsten Ziegner mächtig angefressen. Kein Wunder, denn der Trainer des MSV Duisburg hatte zuvor die vierte Niederlage in Serie mit ansehen müssen. Und das gegen einen unterklassigen Verein im Verbandspokal, in dem die Zebras in den letzten Jahren schon so manche fragwürdige Leistung gezeigt hatten.

Direkt nach dem Abpfiff beklagte Ziegner die Einstellung und fehlende Gier einiger Spieler und kündigte interne Veränderungen an. Sportchef Ralf Heskamp hatte dem Trainer daraufhin in einem NRZ-Interview widersprochen. Und Ziegner selbst stellte mit einigen Tagen Abstand zum Pokal-Aus klar, wie seine Aussagen gemeint waren.

"Wir waren mit dem Spiel nicht zufrieden. Trotzdem haben wir die Aufgabe, es sachlich auszuwerten. Das ist unmittelbar nach dem Spiel schwieriger als wenn man eine Nacht darüber geschlafen hat. Da sagt man vielleicht auch mal was, das nicht hundertprozentig richtig ist", erklärte der 44-Jährige in der Medienrunde vor dem Heimspiel gegen den Halleschen FC (Samstag, 14 Uhr). "Egal, wie die letzten Spiele liefen, ob die Niederlagen verdient oder unverdient waren: Die Einstellung hat immer gestimmt, die Jungs geben jede Woche alles."

Es sei nur eine Frage der Zeit, bis der von Verletzungen geplagte MSV wieder Erfolgserlebnisse feiern wird, meinte der Coach. Woher er seine Zuversicht nimmt? "Die Jungs erfüllen unsere Vorgaben, sind engagiert. Die Stimmung ist insgesamt gut."

Der Coach habe die Woche für zahlreiche Gespräche mit der Mannschaft und einzelnen Spielern genutzt, es sei ein offener sowie sachlicher Austausch gewesen. In Videoanalysen wurden die Fehler der Zebras aufgearbeitet.

Ich bin sicher, dass die Zuschauer hinter uns stehen werden. Torsten Ziegner

"Wir sind bestmöglich vorbereitet", betonte Ziegner - auf ein "Kampfspiel", wie er glaubt. Denn der HFC - den Ziegner von Sommer 2018 bis Anfang 2020 trainierte - ist ebenfalls schwach gestartet. Erst acht Punkte, und damit drei weniger als Duisburg, sammelten die Hallenser bislang. "Am Samstag wird keiner vor Freude über den Platz hüpfen", prognostiziert der Coach. "Es wird wichtig sein, gut ins Spiel zu kommen. Dann geht es wie so häufig darum, weniger Fehler als der Gegner zu machen. Es sind in der 3. Liga fast immer Spiele auf Augenhöhe, in denen Kleinigkeiten entscheiden."