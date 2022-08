Erzgebirge Aue: Zwei Spieler sollen gehen, Verstärkung im Anmarsch?

Ähnlich wie Rot-Weiss Essen hat auch Erzgebirge Aue einen Fehlstart in die 3. Liga hingelegt. Vor dem Transferschluss am Mittwoch will der Klub noch zwei Spieler loswerden.

Rot-Weiss Essen und Erzgebirge Aue haben in die laufende Drittliga-Saison einen Fehlstart hingelegt. Als einzige sind die beiden Traditionsklubs in der 3. Liga bisher noch ohne einen Sieg geblieben. Mindestens einer wird dies am kommenden Freitag auch bleiben, denn dann kommt es zum direkten Duell der beiden noch sieglosen Klubs. Die Vorzeichen sind jedoch andere: Während Rot-Weiss Essen aus der Regionalliga hochgekommen ist, mussten die Veilchen nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga einen kompletten Neuanfang hinlegen. Angeführt von Bayreuths Aufstiegstrainer Timo Rost wurde der komplette Kader auf links gedreht. Zwei Zweitligaspieler auf der Wunschliste 19 Spieler haben die Verantwortlichen dazugeholt, 21 Spieler mussten gehen. Und zwei weitere sollen noch hinzukommen. Wie der MDR berichtet, will der Klub Jannis Lang (20) und Jann George (30) noch abgeben. Beide sind erst Anfang des Jahres dazugestoßen. Lang vom VfL Wolfsburg (Vertrag bis 2025), George vom SSV Jahn Regensburg (Vertrag bis 2023). Ähnliches gilt auch für Philipp Riese (32), der schon seit 2015 bei den Auern unter Vertrag steht, aber im Verein als Co-Trainer der U16 arbeitet. Vor dem 0:1 gegen Dynamo Dresden hatte noch Ramzi Ferjani den Verein leihweise zu Wormatia Worms verlassen. Aber auch auf der Zugangsseite könnte immer noch etwas passieren. Dabei sind vor allem zwei Namen hoch im Kurs: Wie das Onlineportal liga3-online berichtet, stehen Merveille Biankadi, der beim 1. FC Heidenheim keine Rolle mehr spielt, und Nikola Dovedan auf der Wunschliste der Auer. Letzterer könnte übrigens auch nach dem Ende der Transferperiode ins Erzgebirge kommen: Der langjährige Zweitliga-Spieler hatte nach Ende seines Vertrags in Nürnberg keinen neuen Vertrag mehr erhalten und ist seitdem vereinslos.

