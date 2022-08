RWE beim BVB II: Ohne Ron Berlinski, aber mit großer Fan-Unterstützung

Borussia Dortmund II gegen Rot-Weiss Essen: Ab 14 Uhr geht es im Signal Iduna Park los. Wir haben die Aufstellungen der U23 des BVB und RWE vorliegen.

Rot-Weiss Essen geht das Auswärtsspiel im Dortmunder Signal Iduna Park gegen die U23 des BVB sehr defensiv an.

Ron Berlinski nimmt nach drei Startelf-Nominierungen in Folge erstmals auf der Bank Platz. Simon Engelmann wird der einzige RWE-Stürmer in einem 5-4-1-System sein. Auch Thomas Eisfeld, der zuletzt noch einige positive Akzente im RWE-Spiel setzte, rotiert aus der Startelf. Dafür rückt Defensivspezialist Niklas Tarnat wieder ins Mittelfeld-Zentrum. Felix Herzenbruch startet auch in der Innenverteidigung an der Seite von Daniel Heber und Felix Bastians. Die Fünferkette komplettieren Meiko Sponsel auf rechts und Moritz Römling auf links.

Mehr als 5000 RWE-Fans begleiten die Mannschaft an die Strobelallee. Der BVB hofft auf eine Rekord-Kulisse für die eigene U23. Das wäre bei über 10.000 Zuschauern der Fall. Aus dem Profikader stehen bei den Dortmundern Mateu Morey Bauza und Abdoulaye Kamara in der Startelf.

BVB II: Lotka - Finnsson, Papadopoulos, Dams, Morey Bauza - Pfanne, Kamara - Pohlmann, Eberwein, Njinmah - Fink Lotka - Finnsson, Papadopoulos, Dams, Morey Bauza - Pfanne, Kamara - Pohlmann, Eberwein, Njinmah - Fink Bank: Ostrzinski, Suver, Özkan, Pasalic, Michel, Elongo-Yombo, Braaf, Semic, Broschinski. RWE: Golz - Sponsel, Heber, Herzenbruch, Bastians, Römling - Ennali, Rother, Tarnat, Young - Engelmann. Bank: Wienand, Dürholtz, Eisfeld, Berlinski, Kefkir, Rios Alonso, Harenbrock, Loubongo, Plechaty. Schiedsrichter: Patrick Hanslbauer.

Das sagen die Trainer vor dem Spiel:

Christian Preußer: "Klar. BVB gegen RWE im großen Stadion - da geht nicht viel mehr in dieser Saison. Wir freuen uns alle unheimlich darauf", betont Preußer, der vor dem Gegner von der Hafenstraße warnt: "Ich habe die RWE-Spiele gesehen und muss sagen, dass Essen auch einiges an Pech hatte. RWE kommt schon mit viel Power und spielt intensiv mit Energie. Natürlich auch unterstützt durch seine Fans. Man kriegt die Euphorie in Essen schon mit. Sie haben eine gute Mannschaft, die sicherlich mehr als nur den Klassenerhalt erreichen kann."

Christoph Dabrowski: "Für uns geht es darum, das Spiel von Dienstag wegzustecken. Die Gegentorquote gilt es stark zu verringern. Wir müssen mal über einen längeren Zeitraum zu Null spielen. Wir müssen es erzwingen, dass der Gegner nicht sofort mit dem ersten Schuss in Führung geht. Vielleicht gelingt es uns auch mal in Führung zu gehen. Doch am wichtigsten ist, dass wir aus einer guten Kompaktheit agieren. Vorne, da mache ich mir keine Gedanken, da sind wir immer für ein Tor gut. Vier Tore in drei Spielen sind eine ordentliche Bilanz."