Essen: Mit 10.000 Fans zum BVB? So viele Karten bekommt RWE

Rot-Weiss Essen spielt am 13. August gegen die U23 von Borussia Dortmund im größten Stadion Deutschlands. Aber wie viele RWE-Fans können dabei sein? Wir haben nachgefragt.

Derby-Wochen bei RWE! Spätestens nach dem Spiel am Freitagabend beim MSV Duisburg werden sich die Blicke vieler Anhänger von Rot-Weiss Essen auf das nächste Auswärtsspiel in der 3. Liga richten. Und das hat es in sich. Denn es findet am 13. August (14.00 Uhr) bei der U23 von Borussia Dortmund statt, die sich mit den Essenern in der Saison 2020/21 einen spannenden Zweikampf um den Titel lieferte und den Aufstieg somit ein Jahr eher als der RWE packte.

Und: Das Spiel findet im Signal-Iduna-Park statt. Dort finden 81.365 Besucher Platz. Seit Dienstag läuft der Vorverkauf für das Spiel bei der BVB-U23. Aber wie viele Anhänger von RWE können im größten Stadion Deutschlands überhaupt dabei sein?

2000 Karten sind von RWE-Fans bereits gekauft worden

Wir haben nachgefragt. Demnach stehen den Fans von Rot-Weiss Essen zunächst 5.000 Karten zur Verfügung. Diese befinden sich im Stehplatzbereich auf der Nordtribüne in den Blöcken 8, 60 und 61. Dazu kommen Sitzplatzkarten in den Blöcken 55 bis 59. Das sei auch die Anzahl von Karten, die RWE angefragt habe. Aktuell sind davon ungefähr 2.000 Tickets bereits verkauft.

Doch was ist, wenn die Tickets vergriffen sind? Bleibt dann der Rest des riesigen Stadions leer? So hatte es in der vergangenen Saison der FC Schalke 04 in der Regionalliga gehalten, der bei einer zugelassenen Kapazität von 10.000 Zuschauern 1.400 Karten für Gästefans zur Verfügung gestellt hatte.

Nein. Wenn das Kontingent vergriffen ist, würde, falls Essen das wünscht und weiteres Interesse da ist, aufgestockt werden. Es könnten somit theoretisch auch 10.000 Essener nach Dortmund fahren. Von Seiten des BVB sei man da sehr kooperativ. Die Karten kosten fünf Euro für den Stehplatz und zehn Euro für die derzeit angebotenen Sitzplätze, ermäßigt fünf Euro. Jetzt liegt es an den RWE-Anhängern, ob sie das Spiel gegen den Nachwuchs der Schwarz-Gelben zu einem Heimspiel machen.