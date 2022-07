3. Liga: Das sind die Aufstiegsfavoriten der Trainer von MSV und RWE

Am Freitag startet die neue Saison der 3. Liga. Diese Teams zählen Torsten Ziegner und Christoph Dabrowski, die Trainer des MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen, zu den Favoriten.

Eng, umkämpft, ausgeglichen - alles Attribute, die oft der 3. Liga zugeordnet werden. An beiden Tabellenenden fallen die Entscheidungen üblicherweise erst ganz spät in der Saison, Prognosen über mögliche Auf- und Absteiger sind schwer zu wagen.

Überraschend wäre es allerdings, wenn die Revierklubs MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen im Aufstiegsrennen mitmischen würden. Die Zebras wollen sich nach zwei Jahren im Abstiegskampf wieder stabilisieren, RWE nach dem lang ersehnten Aufstieg erstmal in der Liga ankommen. Mit einem Platz im gesicherten Mittelfeld wären die Verantwortlichen in Meiderich und Bergeborbeck sicher zufrieden. Welche Teams stattdessen an der Tabellenspitze um die zwei direkten Tickets für die 2. Bundesliga und den Relegationsplatz kämpfen werden, das haben die Trainer beider Vereine in einer Umfrage des DFB getippt.

Für MSV-Coach Torsten Ziegner zählen "wie in jedem Jahr" die Absteiger aus der 2. Bundesliga zu den Favoriten: Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und FC Ingolstadt. Die Klubs hätten, erklärt Ziegner, "viel Geld in die Hand genommen, sich personell extrem verstärkt und einen großen Umbruch vorgenommen".

Außerdem steht 1860 München auf Ziegners Liste. Der TSV habe "ein riesiges Transferaufkommen getätigt und kommuniziert ganz klar, was das Ziel ist". Gleiches gelte für Waldhof Mannheim und den 1. FC Saarbrücken. "Mit Sicherheit wird es außerdem ein Überraschungsteam geben, das oben mitmischen wird", glaubt Ziegner darüber hinaus.

Ganz ähnlich wie der Duisburger Coach sieht es sein Essener Kollege Christoph Dabrowski. Mit Ausnahme von Saarbrücken nennt der 44-Jährige die gleichen Teams wie Ziegner. Auch die Begründung geht in eine ähnliche Richtung: "Zu den Favoriten gehören auf jeden Fall der FC Ingolstadt 04 und der TSV 1860 München, die viel investiert haben. Auch Dynamo Dresden wird sich sicher noch verstärken. Dazu kommen der FC Erzgebirge Aue und der SV Waldhof Mannheim, der seine Ambitionen offensiv formuliert."

Mit ihren Meinungen stehen die Revier-Coaches nicht alleine. In der DFB-Umfrage stimmten jeweils 18 Trainer für 1860 München und Dynamo Dresden. Interessant: Der MSV Duisburg schaffte es ebenfalls in die Umfrage. "Auch der MSV Duisburg hat andere Ansprüche, als im unteren Tabellendrittel zu landen", sagte der frühere RWE-Trainer Christian Neidhart, der nun Waldhof Mannheim coacht.