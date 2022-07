MSV Duisburg chancenlos - hohe Pleite gegen Bayer Leverkusen

Der MSV Duisburg ist im Testspiel gegen Bundesligist Bayer Leverkusen unter die Räder gekommen.

Der MSV Duisburg hat das vierte Testspiel in Serie nicht gewonnen. Gegen Bayer Leverkusen unterlagen die Zebras am Samstagnachmittag mit 1:6 (1:4). Die Partie wurde in Velbert ausgetragen.

Schon tags zuvor hatte der MSV verloren - mit 2:4 gegen Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Düren. Ganz zum Ärger von Trainer Torsten Ziegner, der danach hart mit seinem Team ins Gericht ging. Nun war die Partie gegen den Champions-League-Teilnehmer sicher eine undankbare Gelegenheit, um eine Reaktion zu zeigen. Dennoch dürfte Ziegner mit dem Auftritt seines Teams, vor allem in der ersten halben Stunde, nicht wirklich zufrieden gewesen sein.

Leverkusen: Lunev (46. Lomb) - Sinkgraven (65. Azhil), Monamay (46. Kossounou), Tapsoba 46. Hincapie), Fosu-Mensah - Aranguiz, Demirbay (65. Pohjanpalo), Andrich (65. Jung) - Aourir (65. Sertdemir), Bellarabi (46. Palacios), Bravo (65. Bakker) Duisburg: Braune - Kölle (60. Ajani), Senger, Fleckstein (72. Ndualu), Bitter - Pusch (60. Jander), Bakalorz (46. Frey), Stierlin (60. Mogultay) - Bakir, Wild (72. Gembalies), Hettwer Tore: 1:0 Bravo (3.), 2:0 Aourir (9.), 3:0 Fosu-Mensah (22.), 3:1 Hettwer (41.), 4:1 Sinkgraven (44.), 5:1 Bravo (48.), 6:1 Bravo (50.) Zuschauer: 2000

Die Partie hätte nicht viel schlechter beginnen können für Duisburg. Nach nicht mal zehn Minuten stand bereits ein 0:2 auf der Tafel. Iker Bravo (3.) und Ayman Aourir (9.) hatten für Bayer getroffen. Und es schien noch dicker zu kommen, denn Timothy Fosu-Mensah erhöhte (22.).

Doch Mitte der ersten Halbzeit sendete der MSV endlich ein Lebenszeichen. Kolja Pusch hatte die erste Chance für die Meidericher, die jetzt etwas besser ins Spiel fanden. Das machte sich später bezahlt: Gegen Ende der ersten Halbzeit traf Julian Hettwer zum Anschluss (41.). Allerdings erzielte Daley Sinkgraven nur wenig später das 1:4 aus Duisburger Sicht (44.).

MSV Duisburg bleibt die letzten 40 Minuten ohne Gegentor

Nach der Pause dauerte es nicht lange, ehe es erneut klingelte: Bravo traf zum 5:1 (48.) und machte zwei Minuten später seinen Dreierpack perfekt. Einige Wechsel auf beiden Seiten raubten der Partie das Tempo, trotzdem war Leverkusen drückend überlegen - und die Duisburger hauptsächlich damit beschäftigt, das Ergebnis im Rahmen zu halten. Das gelang der Ziegner-Elf. Ohne weitere Treffer plätscherte die Partie bis zum Abpfiff dahin.

Die nächste Chance auf einen Sieg in der Vorbereitung hat der MSV nächste Woche Sonntag (15 Uhr). Wenn es beim Testspiel-Turnier im eigenen Stadion gegen Borussia Mönchengladbach und Athletic Bilbao geht, sind die Duisburger aber wieder der klare Außenseiter.