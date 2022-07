Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen verlor vor 9390 Fans mit 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach. Für RWE-Coach Christoph Dabrowski war es ein aufschlussreicher Test.

Am Freitagabend feierte Christoph Dabrowski an seinem 44. Geburtstag die Heimpremiere als neuer Trainer von Rot-Weiss Essen. Mit Borussia Mönchengladbach gastierte ein Bundesligist zum Testspiel unter Flutlicht im Essener Stadion.

RWE verlor mit 2:4 (1:3). Speziell in der ersten Halbzeit zeigten die Essener eine starke Leistung und setzten den Favoriten früh unter Druck. Einzig die Chancenverwertung und die Qualität der beiden Gladbacher Stürmerstars Alassane Pléa und Marcus Thuram verhinderten ein besseres Ergebnis aus Essener Sicht.

Dabrowski sah Positives und Negatives, wie er nach dem Schlusspfiff erklärte: "Das war ein super Test für uns. Gerade in der ersten Halbzeit hat man einen mutigen Auftritt von uns gesehen. Ich war in Ansätzen mit dem Pressing zufrieden. Wir hätten aber mehr Tore schießen müssen. Die Gegentore sind zu einfach gefallen. Das muss man einfach so sagen, auch wenn sie vorne natürlich internationale Klasse besitzen. Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr den richtigen Zug zum Tor entwickeln können. Mit dem Test bin ich zufrieden, aber mit dem Ergebnis natürlich nicht."

Insgesamt pilgerten 9390 Fans in das Stadion an der Hafenstraße – eine beeindruckende Anzahl für ein Testspiel. Der neue RWE-Coach freute sich über diese Kulisse: "Das ist fantastisch. Es war schön, hier das erste Mal an der Linie zu stehen – und dann noch gegen einen tollen Gegner."





Bereits am Sonntag (03. Juli, 15 Uhr) steht das nächste Testspiel beim Oberligisten ETB SW Essen auf dem Programm. Ob Kevin Holzweiler dabei sein wird, ist fraglich. Der Außenstürmer musste in der zweiten Halbzeit mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr wollen die Essener den Flügelflitzer behutsam aufbauen. "Es ist aber nicht so wild, dass er längerfristig ausfallen wird", erklärte Dabrowski.