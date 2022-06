3. Liga: Letzter Aufsteiger steht fest - das sind die 20 Teams für 2022/2023

Die Drittliga-Saison 2022/2023 ist komplett. Am Samstag (4. Juni) löste der VfB Oldenburg in der Relegation gegen den BFC Dynamo das letzte Drittliga-Ticket.

Der BFC Dynamo hat den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga nicht geschafft. Nach dem 2:0-Hinspielsieg in Berlin konnte sich indes der Meister der Regionalliga Nord, VfB Oldenburg, am Samstag im zweiten Playoff-Spiel eine 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen den DDR-Rekordmeister leisten. Die Niedersachsen sind damit der vierte und letzte Drittliga-Aufsteiger nach Rot-Weiss Essen, der SpVgg Bayreuth und SV Elversberg.

Vielen Dank an den DFB für diese scheiß Regel, für diese zwei Bumsspiele! Christian Beck, Stürmer BFC-Dynamo

Die Oldenburger spielten von 1990 bis 1993 sowie in der Saison 1996/97 in der 2. Bundesliga und verpassten 1992 nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga. Danach stürzten die Niedersachsen aber zeitweise bis in die Fünftklassigkeit ab. Da der Verein nun nach 25 Jahren in den Profifußball zurückkehrt, gibt es in der kommenden Saison auch wieder Derbys gegen den VfL Osnabrück und SV Meppen.

Während auf Seiten der Oldenburger gefeiert wurde, war der Frust beim BFC Dynamo groß. Stürmer Christian Beck fasste die Gemütslage im TV-Interview bei "Magenta" kurz und knapp zusammen: "Vielen Dank an den DFB für diese scheiß Regel, für diese zwei Bumsspiele!" wozi mit sid

Ein Überblick der Drittliga-Teilnehmer 2022/2023:

Die zwei direkten Absteiger aus der 2. Bundesliga 2021/22:

FC Erzgebirge Aue, FC Ingolstadt 04

Verlierer der Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga:

Dynamo Dresden

Die Mannschaften aus der Drittliga-Saison 2021/22:

TSV 1860 München, VfL Osnabrück, SV Waldhof Mannheim, 1. FC Saarbrücken, SV Wehen Wiesbaden, Borussia Dortmund II, SC Freiburg II, FSV Zwickau, SV Meppen, SC Verl, Hallescher FC, FC Viktoria Köln, MSV Duisburg

Die Regionalliga-Aufsteiger:

SpVgg Bayreuth, SV Elversberg, Rot-Weiss Essen, VfB Oldenburg