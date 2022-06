RWE-Trainersuche: Nächster Coach ist raus aus dem Rennen

Die Trainerentscheidung bei Rot-Weiss Essen rückt immer näher und der Kandidatenkreis wird von Tag zu Tag kleiner. Einer, der heiß gehandelt wurde, ist raus aus dem Rennen.

Rot-Weiss Essen benötigt weiter einen neuen Trainer. Die Suche geht nun in die finale Phase. Bis zum Wochenende will RWE mit seinem neuen Coach einig sein.

"Wir befinden uns in den finalen Gesprächen mit unseren Kandidaten. Wenn alles gut geht, dann haben wir zum Ende der Woche hin eine Einigung erzielt. Ob wir den Trainer dann schon am Wochenende oder in der kommenden Woche offiziell vorstellen, steht noch nicht fest. Mehr kann und will ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht verraten", sagte RWE-Sportdirektor Jörn Nowak noch am Dienstag gegenüber RevierSport.

Es wurden mittlerweile sehr viele Namen in den RWE-Trainertopf geworfen. David Bergner, der mittlerweile beim ZFC Meuselwitz unterschrieb und schon vor der Verpflichtung von Christian Titz in Essen ein Thema war, Torsten Ziegner (MSV Duisburg), Alexander Ende (zuletzt Fortuna Köln), Danny Schwarz (Würzburger Kickers), Marco Antwerpen (1. FC Kaiserslautern) oder Patrick Glöckner (Waldhof Mannheim) wurden im Essener Umfeld gehandelt.

RS weiß: Niemand dieser vermeintlichen Kandidaten wird einen Vertrag in Essen erhalten. Das gilt auch für die in Fan-Kreisen genannten Farat Toku (zuletzt Viktoria Berlin), Uwe Neuhaus - RevierSport berichtete - oder auch Hannes Wolf. Dieses Gerücht verwies Nowak, der sich eigentlich zu Namen nicht äußert, allerdings ins Reich der Fabeln.

Wir wissen von keinerlei Gesprächen. An uns ist auch niemand aus Essen herangetreten. Mark wird hier am 13. Juni die Vorbereitung mit unserer Regionalliga-Mannschaft aufnehmen. RWE wünsche ich viel Erfolg bei der Trainersuche. Matthias Heidrich, NLZ-Chef des 1. FC Köln

Einer, der bis zuletzt auch immer wieder in Essen gehandelt wurde, ist Mark Zimmermann. Sowohl RWE-Boss Marcus Uhlig als auch Sportchef Nowak kennen und schätzen den 48-Jährigen. Zimmermann kennt auch Jörn Nowaks Vater Heiko. Mit ihm arbeitete er nämlich ein halbes Jahr bei Carl Zeiss Jena zusammen. Zimmermann war Cheftrainer, Nowak senior Leiter der Nachwuchsabteilung.

Doch trotz der gegenseiteigen Wertschätzung ist der Fußballlehrer, der bis zum 30. Juni 2023 an die U21 des 1. FC Köln gebunden ist, raus aus dem Rennen. "Mark ist jetzt im Urlaub und es würde mich wundern, wenn er aus dem Urlaub mit RWE verhandeln würde. Wir wissen von keinerlei Gesprächen. An uns ist auch niemand aus Essen herangetreten. Mark wird hier am 13. Juni die Vorbereitung mit unserer Regionalliga-Mannschaft aufnehmen. RWE wünsche ich viel Erfolg bei der Trainersuche", wird Matthias Heidrich, Leiter der Kölner Nachwuchsabteilung, deutlich gegenüber RevierSport.

Es bleibt weiter spannend, wer sich am Ende als Essens "Mister X" entpuppt...