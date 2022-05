RWE: Nowak überzeugte Young und die Fans dessen Familie

Was war das für eine Hängepartie? Doch am Ende kann Rot-Weiss Essen jubeln: Isaiah Young bleibt dem Drittliga-Aufsteiger erhalten. Ein Kommentar.

Isaiah Young verlängert bei Rot-Weiss Essen. Auf diese Nachricht haben die RWE-Fans so sehr gehofft und lange sehnlichst gewartet. Die Hoffnung und die Geduld haben sich ausgezahlt. Young bleibt! Nach RS-Informationen sogar bis zum 30. Juni 2024.

Dabei sah das vor Wochen noch ganz anders aus. "Young zu halten, wird brutal schwer", betonte Jörn Nowak Anfang Februar.

Eigentlich hörten sich die Worte des RWE-Managers so an, als hätte er sich schon mit dem Young-Abschied nach Saisonende frühzeitig arrangiert. Nowak sagte im Februar nämlich auch: "Wenn er uns am Ende des Tages in die 3. Liga schießt und sein persönlicher Weg noch weiter nach oben führt, dann klatschen wir uns ab, bedanken uns artig dafür und dann geht es weiter. Es ist ja ganz legitim, dass ein Spieler so hoch wie möglich spielen will."

RWE-Kader 2022/23 - Stand: 30. Mai 2022: Tor: Jakob Golz, Raphael Koczor Abwehr: Daniel Heber, José-Enrique Ríos Alonso, Felix Herzenbruch, Mustafa Kourouma, Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty, Yannick Langesberg, Felix Bastians. Mittelfeld: Felix Schlüsselburg, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Luca Dürholtz, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi, Kevin Holzweiler, Felix Heim, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat, Isaiah Young. Angriff: Ron Berlinski (SC Verl), Simon Engelmann.

RWE ist in die 3. Liga aufgestiegen, Young hatte mit neun Toren und 14 Vorlagen einen großen Anteil am Essener Aufstieg. Abgeklatscht, umarmt, gefreut, gejubelt, gefeiert hat der 24-Jährige auch: mit den Fans und seinen Mannschaftskollegen - auch auf Mallorca. Und das sind genau die Punkte, die am Ende Rot-Weiss Essen zugute gekommen sind, dass Young sich für eine Zukunft in Essen und gegen eine beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg entschied. "Isi" Young fühlt sich bei Rot-Weiss einfach pudelwohl - kein Wunder: er ist neben Felix Herzenbruch auch zu einem absoluten Fanliebling geworden.

Ganze Arbeit leistete in dieser so wichtigen Personalie für RWE auch Nowak. Er war es nämlich, der den US-Boy im Oktober 2020 nach Essen holte und an Youngs großes Potential glaubte - auch in Phasen, in denen es nicht lief. Nowak hielt dem in der Saison 2020/2021 auch oft kritisierten Flügelflitzer stets den Rücken frei und redete ihn stark. Hier ist natürlich auch Ex-Trainer Christian Neidhart zu erwähnen, der Young immer wieder aufstellte. Aber insbesondere Essenes Sportdirektor ist für Young zu einer sehr wichtigen Bezugs- und Vertrauensperson geworden. Der Verbleib von Isaiah Young bei Rot-Weiss Essen ist auch ein großer Verdienst von Jörn Nowak.

Familie Young lernte Rot-Weiss Essen kennen und verliebte sich auf Anhieb

Und da wäre noch ein wichtiger Faktor. Youngs Vater. Dieser hatte nämlich seinem Sohn beim Aufstiegsfinale gegen Ahlen einen Besuch aus den USA abgestattet - ohne Youngs Wissen. Es war eine Überraschung. Familie Young war das erste Mal in Essen zu Gast und konnte live miterleben, wie ihr Sohn mit Rot-Weiss den ersehnten Drittliga-Aufstieg feierte.

Und: Young war von dem Besuch seiner Familie natürlich begeistert und diese von Rot-Weiss Essen. Allen voran Familienoberhaupt Papa Young, der einen großen Einfluss auf die Entscheidungen seines Sohnes besitzen soll, zeigte sich schwer angetan. RS erreichten Informationen, dass Young Senior gar nicht so richtig bewusst war, bei welch großem Traditionsklub sein Sohn spielt. Welche Wucht RWE hat, was mit diesem Verein noch alles möglich ist.

Kurz gefasst: Wäre Young Senior nicht live beim Aufstieg in Essen dabei gewesen und hätte diese große Euphorie hautnah miterlebt, dann hätten sich Nowaks Worte wohl bewahrheitet: Nach dem Aufstieg von RWE hätte man sich mit Young abgeklatscht, sich gegenseitig bedankt und viel Glück für die Zukunft gewünscht. Doch so kam es zur Unterschrift unter einem neuen RWE-Vertrag und einem Handschlag auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Jörn Nowaks überzeugende Argumente und die der RWE-Fans, die Familie Young begeisterten, sei Dank: Isaiah Young bleibt ein Rot-Weisser!