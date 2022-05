Patrick Koronkiewicz hat seinen Vertrag bei Fußball-Drittligist Vikotira Köln verlängert. Der 31-Jährige ist seit 2014 im Verein.

Viktoria Köln kann auch in der neuen Saison auf Patrick Koronkiewicz setzen. Wie der Verein am Freitag mitteilte, hat der Rechtsverteidiger seinen Vertrag verlängert.

„Es freut uns natürlich sehr, dass wir Patrick Koronkiewicz für ein weiteres Jahr an uns binden konnten. Paco war in all den Jahren immer eine sehr verlässliche Größe. Im vergangenen Jahr hat ihn die schwere Verletzung leider einige Monate gekostet. Aber er hat sich danach wieder bravourös zurückgekämpft. Wir sind froh, dass er auch in der neuen Saison wieder in unserem Team ist", erklärte Trainer Olaf Janßen gegenüber den vereinseigenen Medien.

Koronkiewicz wechselte im Sommer 2014 von den Sportfreuden Siegen zur Viktoria und absolvierte seitdem 207 Spiele (sieben Tore, 32 Vorlagen). Ausgebildet wurde der mehrfache Juniorennationalspieler Deutschlands bei Bayer Leverkusen, 2012/2013 verbrachte er eine Saison bei RB Leipzig.

Koronkiewicz sagte zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich, weiter den Weg der Viktoria-Vamilie mitgehen zu können. Ich hoffe, meinen Beitrag zu einer sorgenfreieren Saison als der abgelaufenen leisten zu können und bin guter Dinge, dass uns dies als Team gelingt.“

Viktoria Köln wurde 2021/2022 trotz Abstiegssorgen schlussendlich 13. in der 3. Liga.