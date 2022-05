Regionalliga: "Frechheit hoch zehn": Nord-Meister sauer wegen Aufstiegsregel

Trotz des Meistertitels in der Regionalliga Nord hat der VfB Oldenburg den Aufstieg in die 3. Liga noch nicht sicher. Das ist für den Trainer eine "Frechheit hoch zehn".

Nach einem Vierteljahrhundert Abstinenz steht der VfB Oldenburg dicht vor der Rückkehr in den Profifußball. Der Verein sicherte sich am Wochenende die Meisterschaft in der Regionalliga Nord.

Doch perfekt ist der Aufstieg in die 3. Liga noch nicht. Erst müssten sich die Oldenburger in den Playoffs gegen den Nordost-Meister BFC Dynamo durchsetzen. Am 28. Mai gastiert der VfB zum Hinspiel in Berlin, die Entscheidung fällt im zweiten Duell am 4. Juni in Oldenburg. An der Regelung, nach der nicht alle Meister der vierten Ligen auf direktem Wege in die 3. Liga aufsteigen, gab es in der Vergangenheit bereits viel Kritik. Und auch in Oldenburg ist man alles andere als begeistert von den Umständen.

Nur Meister im Westen und Südwesten immer direkt hoch

"Das ist die Frechheit hoch zehn, dass der Meister nicht aufsteigt", haderte Trainer Dario Fossi inmitten der Meisterfeier im Interview mit dem NDR. "Wir feiern ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil diese beiden blöden Spiele noch stattfinden", ärgerte sich auch Kapitän Max Wegner. Wenngleich es "trotzdem sehr geil" sei, "dass wir es geschafft haben", wie der frühere RWE-Stürmer betonte.

Als mitgliedsstärkste Verbände stellen nur der Westen und Südwesten einen direkten Aufsteiger. Ein weiterer Startplatz in der 3. Liga geht jährlich wechselnd an den Meister in Nord, Nordost und Bayern. Die übrigen beiden Staffeln ermitteln per Relegation den verbliebenden Aufstiegsplatz - das sind in diesem Jahr Nord und Nordost. Immerhin können die Oldenburger mit breiter Brust in die Entscheidungsduell gehen: Seit 15 Partien hat der VfB nicht mehr verloren.