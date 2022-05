3. Liga: Diese Transfers sind bei den NRW-Klubs bereits perfekt

Fünf Klubs sind im kommenden Jahr aus NRW in der 3. Liga vertreten. Diese Aktivitäten gab es bereits auf dem Transfermarkt.

Nach dem Aufstieg von Rot-Weiss Essen in die 3. Liga sind in der kommenden Saison fünf Teams aus Nordrhein-Westfalen in der 3. Liga vertreten. Das sind die Transfers, die bisher getätigt wurden.

Rot-Weiss Essen

Zugänge: Felix Schlüsselburg (SV Lippstadt, war ausgeliehen), Felix Heim (FSV Frankfurt, war ausgeliehen), Mustafa Kourouma (eigene U19), Ron Berlinski (SC Verl)

Abgänge: Marius Kleinsorge (1. FC Kaiserslautern, war ausgeliehen), Daniel Davari (ziel unbekannt)

SC Verl

Zugänge: Wladimir Wagner (SC Paderborn 07 II), Oliver Issa Schmitt (1. FC Köln II), Maximilian Franke (SF Lotte)

Abgänge: Ron Berlinski (Rot-Weiss Essen), Niclas Thiede (nach Leihe zurück zum SC Freiburg), Lukas Petkov (nach Leihe zurück zum FC Augsburg)

MSV Duisburg

Zugänge: ---

Abgänge: Stefan Velkov, Dominic Volkmer, Roman Schabbing (Ziel unbekannt), John Yeboah (nach Leihe zurück zu Willem II Tilburg), Leo Weinkauf (nach Leihe zurück zu Hannover 96)

Viktoria Köln

Zugänge: Ben Voll (Hansa Rostock), Elias Bördner (Eintracht Frankfurt), Florian Engelhardt (eigene U19)

Abgänge: Kai Klefisch (SC Paderborn), Alexander Höck (Werder Bremen II), Lenn Jastremski (nach Leihe zurück zu FC Bayern München II), Moritz Nicolas (nach Leihe zurück zu Gladbach II), Jamil Siebert (nach Leihe zurück zu Fortuna Düsseldorf II), Elias Bördner (nach Leihe zurück zu Eintracht Frankfurt)

BVB II

Zugänge: Michael Eberwein (Hallescher FC), Can Hayri Özkan (Fortuna Düsseldorf II), Bjarne Pudel (SC Wiedenbrück), Silas Ostrzinski (eigene U19), Aday Ercan (nach Leihe zum SV Rödinghausen)

Abgänge: Richmond Tachie (SC Paderborn), Lennard Maloney (1. FC Heidenheim), Stefan Drljaca, Kamal Bafounta, Haymenn Bah-Traoré (Ziel unbekannt), Christian Viet (nach Leihe zurück zum FC St. Pauli)