MSV Duisburg: Einige Abgänge bekannt - so sieht es bei Stoppelkamp aus

Der MSV Duisburg plant auf Hochtouren die neue Saison. So viel steht fest: Es wird einen personellen Umbruch geben. RS erfuhr von einigen Abgängen.

Am Rande des Duisburger Spiels in Paderborn gegen den SC Verl (1:1) erfuhr RevierSport, dass der MSV einige Verträge nicht verlängern wird.

Nach RS-Informationen betrifft das die auslaufenden Verträge von den Abwehrspielern wie Dominic Volkmer, Stefan Velkov, Oliver Steurer und Niko Bretschneider. Alle vier werden nach unseren Infos den MSV Duisburg verlassen.

Diese Verträge laufen zum 30. Juni 2022 aus: Dominic Volkmer, Stefan Velkov, Oliver Steurer und Niko Bretschneider, Orhan Ademi, Moritz Stoppelkamp, Luca Nikolai, Roman Schabbing, Leo Weinkauf und John Yeboah (beide ausgeliehen).

Anders sieht die Lage bei MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp aus. "Jeder weiß, was der MSV an mir hat und umgekehrt. Ich kann mir gut vorstellen hierzubleiben und fühle mich auch noch in der Lage, der Mannschaft zu helfen", sagte der 35-Jährige nach dem Sieg über den SC Freiburg II.

Und auch Trainer Torsten Ziegner sagte noch vor dem Verl-Spiel. Ziegner: "Wir sind in Gesprächen mit Moritz. Sein Berater und der Spieler werden zuerst informiert, erst dann wird es die Öffentlichkeit erfahren." Nach RS-Infos geht alles in Richtung einer Stoppelkamp-Verlängerung beim MSV Duisburg. Die nächsten Tage werden beim MSV spannend, was die Kaderplanung betrifft.