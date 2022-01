BVB-Nachwuchschef Ricken: Umbau des Stadions Rote Erde beginnt "zeitnah"

Der BVB hat sich mit der U23 im oberen Drittel der 3. Liga festgesetzt. Nachwuchsboss Lars Ricken ist begeistert. Bald soll auch der Stadionumbau losgehen.

Am Freitagabend schaute sich Lars Ricken das 1:1 (1:0) der U23 des BVB im Stadion Rote Erde an. Auch, wenn das Ergebnis am Ende aus Sicht der Schwarz-Gelben nicht ganz stimmte, ist der Held des Champions-League-Sieges von 1997 von der Entwicklung der Mannschaft begeistert. „Der Aufstieg in die 3. Liga war ein wichtiger Schritt und jetzt ist es einfach schön zu sehen, dass wir diese tolle Rolle in der 3. Liga spielen“, sagte Ricken am Rande des Spiels dem RevierSport.

Er erinnerte an den ersten Versuch der Etablierung vor einigen Jahren. „Wir haben ja mit der U23 schon mal in der 3. Liga gespielt. Aber damals haben wir überwiegend gegen den Abstieg gespielt. Damals waren wir über jedes Tor und jedes Unentschieden glücklich. Jetzt präsentieren wir uns ganz anders.“

Dieser Liga auch in der Art und Weise wie wir Fußball spielen, etwas zu geben. Offensiven und attraktiven Fußball zu spielen. Und das machen die Jungs toll. Es ist klasse, wie viele Tore in dieser Saison wir schon erzielt haben. Lars Ricken

Genau das sei auch das Ziel gewesen: „Dieser Liga auch in der Art und Weise wie wir Fußball spielen, etwas zu geben. Offensiven und attraktiven Fußball zu spielen, das machen die Jungs toll. Es ist klasse, wie viele Tore in dieser Saison wir schon erzielt haben", sagte Ricken. Der Direktor Nachwuchsleistungszentrum des BVB lobte auch die Arbeit von Trainer Enrico Maaßen. „Enrico Maaßen macht das auch toll. Er muss ja immer wieder auch Spieler von oben einbauen, wie gegen Freiburg II Steffen Tigges, der sich mit seinem Tor zum 1:0 prompt sein Erfolgserlebnis geholt hat. Das ist auch nicht immer einfach.“

In diesem Zusammenhang erklärte Ricken auch, dass er bald mit dem Beginn des bereits feststehenden Umbaus des Stadions Rote Erde rechnet. „Wir hatten hier Bombenfunde auf dem Gelände des Stadions. Das muss alles noch aufgearbeitet werden, wie gefährlich die sind. Deshalb hat es sich noch verzögert. Das wird jetzt aber zeitnah passieren“, sagte Ricken.

Bombenfunde verzögern Arbeiten am Stadion Rote Erde

Das Stadion Rote Erde gehört der Stadt Dortmund. Im Herbst hatte die Stadt angekündigt, dass die Spielstätte der U23 an die Bedingungen des Drittligafußballs angepasst werden soll. Unter anderem soll eine Rasenheizung und ein Drainagesystem eingebaut werden. Die Kosten dafür und für einen neuen Rasen wird Borussia Dortmund übernehmen.

Auch eine neue Laufbahn für die Leichtathletik ist vorgesehen. Eigentlich hatten die Arbeiten zur Winterpause bereits beginnen sollen. Bis zum Frühjahr 2022 sollten die Arbeiten abgeschlossen sein. Bei Voruntersuchungen sind aber Bombenfunde aus dem Zweiten Weitkrieg auf dem Gelände festgestellt worden. Insgesamt wird mit einer Bauzeit von bis zu sechs Monaten gerechnet.