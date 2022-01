Viktoria Köln: Drei Mann freigestellt, zwei Corona-Fälle

Am Montag startete Viktoria Köln in der 3. Liga in die Vorbereitung. Personell gab es auch etwas zu berichten.

Nach einem schwachen Start hat sich Viktoria Köln in der 3. Liga stabilisiert. Als 15. ging es in die kurze Winterpause. Drei Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.

Daher bleiben die Höhenberger in Alarmbereitschaft. Zum Auftakt gab es nun die Meldung, dass drei Spieler in Zukunft keine Rolle mehr bei den Kölnern spielen werden. Der 19-jährige Nikolaj Möller wird im Zuge einer gemeinsamen Entscheidung beider Vereine im Sinne der weiteren Entwicklung des Spielers zum FC Arsenal zurückkehren, die ursprünglich bis zum Saisonende vereinbarte Leihe wurde vorzeitig beendet. Aaron Berzel (29) und Albert Bunjaku (38) wurden freigestellt und werden ab sofort nicht mehr am Trainingsbetrieb teilnehmen. Berzel stellt sich aktuell bei Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen vor.

Zwei weitere - nicht genannte - Akteure fehlten ebenso beim Auftakt: Denn deren PCR-Test fiel am Sonntag positiv aus, das Duo befindet sich nun in der üblichen Quarantäne.

Vor dem Start in die Restrunde will die Viktoria auch noch neue Spieler verpflichten. Das betonte der Sportlicher Leiter Marcus Steegman gegenüber RS: "Ich kann verraten, dass wir den Markt beobachten werden und schauen, was möglich ist. Wir sind auf jeden Fall auch handlungsfähig, wenn ein Spieler zu uns passen sollte. Aufgrund der Verletzung von Timmy Thiele, der sich an den Adduktoren verletzt hat, schauen wir uns auch im Offensivbereich nach Verstärkungen um."