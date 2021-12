Viktoria Köln: Die Suche nach Verstärkungen hat begonnen

Der FC Viktoria Köln befindet sich im Abstiegskampf der 3. Liga. Der Klassenerhalt genießt höchste Priorität. Das betont Marcus Steegmann, Sportlicher Leiter, im RS-Interview.

Marcus Steegmann über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der 3. Liga:

"Wir hatten einen extrem schwierigen Start mit fünf Punkten aus neun Spielen. Danach haben wir hervorragend die Kurve bekommen und teilweise auch richtig gute Spiele gemacht. Da haben wir eine Entwicklung gesehen. Zuletzt war das aber nicht mehr der Fall. Vor allem haben wir zu viele Gegentore kassiert."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Wir befinden uns hier noch in der Analyse. Ich kann aber verraten, dass wir den Markt beobachten werden und schauen, was möglich ist. Wir sind auf jeden Fall auch handlungsfähig, wenn ein Spieler zu uns passen sollte. Aufgrund der Verletzung von Timmy Thiele, der sich an den Adduktoren verletzt hat, schauen wir uns auch im Offensivbereich nach Verstärkungen um."

… die Ziele für 2022:

"Wir wollen in der Liga unbedingt drinbleiben. Das hat oberste Priorität. Dafür müssen wir einfach defensiv im Gesamtverbund besser agieren. Daran werden wir in der Pause arbeiten. Dass wir das drauf haben, hat die Mannschaft schon in dieser Saison gezeigt."

… die Vorbereitung (Trainingsstart, Trainingslager, Testspiele):

"Wir starten am 2. Januar. Am 8. Januar gegen spielen wir gegen Borussia Mönchengladbach. Am 15. Januar geht es für uns auch schon wieder los. Da spielen wir schon wieder um Punkte in Zwickau. Für ein Trainingslager ist die Vorbereitungszeit viel zu kurz."