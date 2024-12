Zweitligist FC Schalke 04 hat einen Tag vor dem Heiligen Abend ein Nachwuchstalent sehr glücklich gemacht.

Das ist doch ein schönes Weihnachtsgeschenk: Der FC Schalke 04 hat Abwehrtalent Mika Khadr mit einem bis zum 30. Juni 2028 gültigen Profivertrag ausgestattet. Der 18-Jährige kam in dieser Saison bisher 15-mal für die U19-Mannschaft des S04 zum Einsatz, debütierte für das U23-Team in der Regionalliga West und sammelte im November beim Test gegen Alemannia Aachen erste Spielminuten mit den Profis.

Zuvor hatte diese Redaktion berichtet, dass die Schalker sich bereits mit Max Grüger über eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2028 einig sind. Nun also der neue Vertrag für Khadr.

"Mika bringt dank der sehr guten Ausbildung in der Knappenschmiede körperlich und fußballerisch vielversprechende Voraussetzungen für die Innenverteidiger-Position mit. Hinzu kommt sein großer Wille, sich jeden Tag verbessern zu wollen", sagt Ben Manga, Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede auf Schalke. "Wir wollen Mika in den kommenden Jahren die Möglichkeit geben, weiter an sich zu arbeiten und das Beste aus sich herauszuholen."

Über die Vertragsverlängerung freut sich natürlich auch Khadr, der aus Hessen stammt: "Ich habe in den vergangenen Jahren viel auf Schalke lernen dürfen und möchte diesen Weg weitergehen. Ich danke den Verantwortlichen für das Vertrauen und freue mich darauf, hier in den kommenden Jahren an mir zu arbeiten."

Mika Khadr begann beim KSV Baunatal mit dem Fußballspielen, bevor er 2019 zu Hessen Kassel wechselte. Nach zwei Jahren schloss sich der Verteidiger dem FC Carl Zeiss Jena an. 2022 folgte der Wechsel in die Knappenschmiede nach Gelsenkirchen. Mit der Schalker U17 wurde Khadr Westdeutscher Meister und zog in das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft ein.

U19-DFB-Nachwuchsliga: Attraktive Gegner für Schalke

Der DFB hat die Hauptrunden-Gruppen für die neu geschaffene U19-DFB-Nachwuchsliga bekanntgegeben. Die Revierklubs wurden dabei unterschiedlichen Gruppen zugeordnet und haben attraktive Gegner erhalten. So spielt der FC Schalke 04 mit Khadr und Co. unter anderem gegen den FC Bayern München, der VfL Bochum hat es mit Bayer Leverkusen zu tun und Borussia Dortmund spielt gegen RB Leipzig.

Liga A: Die Gruppen der U-19-Hauptrunde

Gruppe A: FC Bayern München, Chemnitzer FC, 1. FC Heidenheim, 1. FC Köln, FC Schalke 04, SV Werder Bremen

Gruppe B: Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, TSV 1860 München, VfB Stuttgart

Gruppe C: VfL Bochum, TSG Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV, Hannover 96

Gruppe D: Borussia Dortmund, Karlsruher SC, 1. FC Union Berlin, 1. FSV Mainz 05, RB Leipzig, SpVgg Unterhaching