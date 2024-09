RWE-Talk Anders als Mannheim und Osnabrück - RWE hat noch keine Trainerdiskussion

Rot-Weiss Essen konnte bisher nur den Letzten schlagen. In der englischen Woche muss nun was kommen. Wir sprechen vor dem BVB-Derby in unserem RWE-Talk über die Lage bei der Dabrowski-Elf.