In einer Woche startet Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig ins neue Zweitliga-Jahr. Der Auftaktgegner feierte in seinem letzten Testspiel einen deutlichen Sieg.

Bei Schalke 04 steigt die Vorfreude auf den Saisonstart in der 2. Bundesliga. Eintracht Braunschweig kommt am nächsten Samstagabend zum Topspiel-Termin in die Arena (20.30 Uhr, RS-Liveticker).

Eine Woche zuvor sendete der Auftaktgegner eine deutliche Warnung an die Königsblauen. Zum Abschluss der Sommervorbereitung besiegte Braunschweig den Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück am Samstag mit 5:1.

Die Partie lief über 120 Minuten, nach 90 Minuten führte die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning mit 4:0. Mit Sanoussy Ba, Christian Conteh - der in der vergangenen Saison noch für Osnabrück spielte - und Max Marie trugen sich auch drei Neuzugänge in die Torschützenliste ein.

Außerdem war ein früherer Schalker doppelt erfolgreich: Niklas Tauer, der von Anfang 2023 an ein Jahr lang leihweise für S04 auflief und anschließend zur Eintracht wechselte. Aday Ercan erzielte kurz vor Schluss den Anschlusstreffer für Osnabrück nach einem Fehler der Braunschweiger Defensive.

Somit feierten die Niedersachsen eine erfolgreiche Generalprobe für das Schalke-Spiel, nachdem sie bereits zahlreiche Testspielsiege in der Vorbereitung eingefahren hatten. Von zehn Partien verlor das Scherning-Team nur eine. Zuletzt gewann Braunschweig bereits gegen die Drittligisten Hansa Rostock und Energie Cottbus. Allerdings gab es auch personelle Rückschläge zu verkraften, da sich Tino Casali und Ex-Schalker Sidi Sané Kreuzbandrisse zuzogen.

Testspiele von Schalke-Gegner Braunschweig im Überblick

MTV Wolfenbüttel - Eintracht Braunschweig 1:8

Eintracht Braunschweig - Hallescher FC 1:0

Eintracht Braunschweig - FC Winterthur 0:1

Eintracht Braunschweig - FC Basel 1:1

Eintracht Braunschweig - Panathinaikos Athen 1:0

SV Drochtersen/Assel - Eintracht Braunschweig 0:7

BW Lohne - Eintracht Braunschweig 1:3

Eintracht Braunschweig - Hansa Rostock 2:1

Eintracht Braunschweig - Energie Cottbus 3:2

Eintracht Braunschweig - VfL Osnabrück 5:1