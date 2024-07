In der Schalker Veltins Arena wird in der Saison 2024/25 Champions League-Fußball gespielt. Verantwortlich dafür ist aber nicht Schalke 04.

Der ukrainische Topklub Schachtar Donezk muss auch in der Saison 2024/25 seine Champions-League-Spiele auf fremdem Boden austragen. Wegen des seit über zwei Jahren andauernden russischen Angriffskrieges auf die Ukraine weicht Schachtar aus - und zwar in die Veltins Arena nach Gelsenkirchen.

Das teilte der FC Schalke 04, der bekanntlich seine Heimspiele in der Veltins-Arena austrägt, mit. Die Knappen spielen aktuell in der zweiten Bundesliga und haben nichts mit dem Glanz der Champions League zu tun. Nun besteht aber doch wieder die Chance, dass Topstars wie Jude Bellingham oder Kylian Mbappé (beide Real Madrid) nur wenige Wochen nach der Europameisterschaft wieder in Gelsenkirchen aufschlagen.

„Wir freuen uns, dass wir unsere Spiele in der UEFA Champions League in einem der besten Stadien Deutschlands austragen können. Die positiven Erfahrungen der letzten Saison zeigen, dass Shakhtar eine starke Unterstützung durch die Fans in diesem Land hat, sowohl durch die Einheimischen als auch durch die ukrainischen Flüchtlinge. Dieser Faktor hat für unseren Club eine große Bedeutung. Wir sind der Leitung von Schalke 04 und der Stadt Gelsenkirchen für ihre Solidarität dankbar und haben keinen Zweifel an unserer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf die Spiele der UEFA Champions League“, sagte Serhii Palkin, Generaldirektor des FC Shakhtar.

Das lohnt sich natürlich auch für den Klub, der finanziell profitiert. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und sind stolz, dass wir Shakhtar Donetsk unterstützen und unser Stadion als Spielort für die Partien in der Königsklasse zur Verfügung stellen können. Darüber hinaus bietet das Mietverhältnis auch auf wirtschaftlicher Ebene einen Mehrwert für unseren Club. Insgesamt entsteht hier eine Win-Win-Situation für beide Vereine – wir freuen uns sehr auf die Spiele und die Zusammenarbeit", sagte Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann.

Das bisher letzte Champions-League-Spiel auf Schalke fand am Mittwoch, 20. Februar 2019, statt. Da empfing Schalke im Achtelfinale Manchester City, wo damals noch Leroy Sané spielte. Der traf auch gleich zum zwischenzeitlichen 2:2. Am Ende gewann City mit 3:2 und zerlegte Schalke eine Woche später im Etihad Stadium mit 7:0. Seitdem gab es für Königsblau keinen Champions-League-Fußball mehr.

Für Schachtar Donezk ist es die zweite Champions-League-Saison in Deutschland. Die Champions-League-Spielzeit 2023/24 trug der ukrainische Topklub im Hamburger Volkspark-Stadion aus. Damals ging es gegen Royal Antwerpen, den FC Porto und den FC Barcelona. Donezk schied mit neun Punkten aus, durfte als Gruppendritter aber in der Europa League weitermachen. In den Playoffs war dann aber gegen Olympique Marseille (2:2, 1:3) Schluss.

Champions League 2024/25: Diese 29 Teams sind schon sicher qualifiziert

Deutschland (5 Teilnehmer): Bayer Leverkusen, FC Bayern, VfB Stuttgart, RB Leipzig, Borussia Dortmund

Italien (5): Inter Mailand, AC Mailand, FC Bologna, Juventus Turin, Atalanta Bergamo

England (4): Manchester City, FC Arsenal, FC Liverpool, Aston Villa

Spanien (4): Real Madrid, FC Barcelona, FC Girona, Atletico Madrid

Frankreich (3): Paris Saint-Germain, AS Monaco, Stade Brest

Niederlande (2): PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam

Portugal (2): Sporting Lissabon, Benfica Lissabon

Belgien (1): Club Brügge

Schottland (1): Celtic Glasgow

Österreich (1): Sturm Graz

Ukraine (1): Schachtar Donezk