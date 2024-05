Schalke: Fahrplan für Trainingslager steht - letztes Mal im Schloss Mittersill?

Der FC Schalke 04 ist zum achten Mal im Schloss Mittersill und hat das Rahmenprogramm angekündigt. Der Vertrag mit der Ferienregion Hohe Tauern läuft allerdings aus.

Für viele Fans des Bundesligisten FC Schalke 04 ist das Trainingslager in Mittersill inzwischen eine beliebte Tradition. Zum achten Mal in neun Jahren bereiten sich die Königsblauen im Schloss Mittersill (wie von dieser Zeitung angekündigt) auf eine Saison vor, in diesem Jahr sieben Tage vom 8. bis 14. Juli. In diesem Zeitraum sind zwei Testspiele vorgesehen.

Wie die Schalker am Freitagvormittag mitteilten, werde den Fans „ein buntes Rahmenprogramm geboten.“ Sie kündigten Aktivitäten „insbesondere für Familien an“. Maskottchen Erwin stehe für Autogramme und Fotos zur Verfügung. Geplant sind außerdem die Blau-Weiße Nacht mit den Profis und ein Public Viewing für die beiden Halbfinalspiele der Europameisterschaft, die während der Mittersill-Zeit stattfinden.

Dass auf den achten Aufenthalt auch ein neunter folgt, ist nicht sicher. Der Sponsorenvertrag der Schalker mit der Ferienregion Hohe Tauern endet mit dem Trainingslager. Die Schalker Profis loben die Bedingungen Jahr für Jahr, 2023 sagte der damalige Sportvorstand Peter Knäbel: „Die Exklusivität, die wir im Schloss genießen können, ist toll. Wir fühlen uns hier zu Hause.“

Kleinere Probleme verursachten 2023 die Fans, die viele Schilder im kleinen, malerischen Ort mit Schalke-Stickern zuklebten. Inzwischen sind alle beseitigt.

Roland Rauch, Geschäftsführer der Ferienregion Hohe Tauern, hatte dieser Zeitung gegenüber den Austausch mit Schalke als „gut“ und „kooperativ“ bezeichnet.

„Die Fans und Freunde von Schalke 04 sind bei uns jederzeit herzlich willkommen und es sind durch die jahrelange Partnerschaft viele gute Bekanntschaften und Freundschaften entstanden.“ Zur Vereinbarung oder Gesprächen gebe er aber „generell keine Auskunft“, sagte Rauch.

Bis zu 1000 Schalker fahren Jahr für Jahr mit – eine Ausnahme bildeten lediglich die Corona-Jahre. In bisher sieben Jahren gab es sechs verantwortliche Cheftrainer: Markus Weinzierl (2016), Domenico Tedesco (2017/2018), David Wagner (2019), Dimitrios Grammozis (2021), Frank Kramer (2022) und Thomas Reis (2023).

In diesem Jahr wird ein siebter Cheftrainer Mittersill kennenlernen. Ob dies Karel Geraerts ist, wird sich wohl zügig nach dem letzten Schalker Saisonspiel in Fürth (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky) entscheiden.