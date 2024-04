Der FC Schalke 04 gastiert am Freitagabend bei der SV Elversberg (18.30 Uhr). Das Team von Trainer Karel Geraerts möchte die Auswärtsmisere beenden.

Mit Erinnerungen an ein Fußballspiel ist das so eine Sache - da können Fans dasselbe Spiel erlebt, Spieler dieselbe Partie gespielt haben, ein halbes Jahr später sind die Schilderungen höchst unterschiedlich. So ist das auch beim FC Schalke 04 und der SV Elversberg, die heute (18.30 Uhr/Sky) im kleinen Städtchen im Saarland aufeinander treffen. Das Hinspiel in der Arena hatte der forsche Aufsteiger mit 2:1 gewonnen - ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte.

„Wir haben vor einer beeindruckenden Kulisse bestanden“, erinnert sich Elversbergs Paul Wanner, Leihgabe vom FC Bayern, gern zurück. „Wir sind mutig geblieben.“ Elversbergs Trainer Horst Steffen erinnert sich an die Jubelszenen zurück: „Diese Bilder bleiben hängen.“ Es war das bis dahin größte Spiel der Elversberger Vereinsgeschichte, nie hatte der Klub bis dahin vor so großer Kulisse gespielt.

Und die Schalker? Ihre Erinnerungen differieren etwas. „Wir haben verloren, daran kann ich mich noch gut erinnern“, sagte Trainer Karel Geraerts. „Schließlich wurde danach wochenlang darüber gesprochen.“ Obwohl Elversberg - tabellerisch - als Favorit ins Spiel geht (vier Punkte mehr), musste Geraerts während der kompletten Trainingswoche warnen: „Wenn wir nicht die 100 Prozent erreichen, werden wir definitiv verlieren.“ Den Fans und seinen Spielern rief er zu: „Bitte mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben.“

Die Bedingungen sind höchst gewöhnungsbedürftig. Sind die Schalker große Stadien gewöhnt, spielten zuletzt in Hannover (50.000 Zuschauer) und Berlin (69.000) vor großer Kulisse, ist das Elversberger Stadion zwar ausverkauft, aber nur mit 10.000 Fans. Nicht einmal alle Tribünenseiten sind ausgebaut. Was die Laune der rund 2000 mitgereisten Schalker zudem trübt: Die meisten erreichten durch den Dauerregen des Tages pitschenass das Stadion.

Schalke-Trainer Geraerts ändert seine Startelf auf zwei Positionen: Für Cedric Brunner (verletzt) und Keke Topp (Bank) rücken Ron Schallenberg und Brandon Soppy ins Team. Auf der Bank fehlt Ersatzkeeper Ralf Fährmann (Muskelfaserriss in der Wade). Ihn ersetzt Michael Langer.

So spielen die SV Elversberg und der FC Schalke 04

Elversberg: Kristof - Vandermersch, Sickinger, Le Joncour, Neubauer - Jacobsen, Fellhauer, Feil, Wanner, Rochelt - Martinovic

Schalke:Müller - Kalas, Kaminski, Murkin - Soppy, Schallenberg, Seguin, Ouwejan - Kabadayi, Karaman - Terodde

Schiedsrichter: Schwengers