Timo Becker steht mit Holstein Kiel vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Seine Liebe zum FC Schalke 04, der in der 2. Liga um den Klassenerhalt kämpft, ist aber weiterhin groß.

Das gibt es im Profifußball nur noch ganz selten. Am ehesten ist die Vereinsliebe von Timo Becker zum S04 im Revier wohl noch mit der von Ex-Profi Kevin Großkreutz zu Borussia Dortmund vergleichbar, unter aktiven Spielern, die für einen anderen Verein auflaufen, aber wahrscheinlich einmalig.

Am Samstag stand der 27-jährige Abwehrspieler noch mit seinem Verein Holstein Kiel beim 4:0 beim 1. FC Nürnberg 90 Minuten auf dem Platz. Mit den Störchen strebt Becker, der in dieser Saison bislang auf 24 Zweitliga-Einsätze (fünf Tore, drei Vorlagen) für die KSV kommt, dem Aufstieg in die Bundesliga entgegen.

Dennoch hatte der gebürtige Hertener es sich nicht nehmen lassen, einen Tag später seinen FC Schalke 04 zum Auswärtsspiel bei Hannover 96 zu begleiten. Dort stand er zusammen mit seinen Kumpels im Fanblock der abstiegsgefährdeten Gelsenkirchener.

Absoluter Stammspieler in Kiel

Becker, den die Königsblauen im Winter 2022 zunächst an Hansa Rostock ausgeliehen und dann im Sommer nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga an Holstein Kiel verkauft hatten, spielt wohl seine bislang beste Saison im bezahlten Fußball. Er ist absoluter Stammspieler und verpasste lediglich vier Partien (drei verletzt, eine erkrankt).

Dabei hat er beide Spiele gegen die Knappen gewonnen. "Das sieht ja immer blöd aus, wenn man hier als Schalker hinkommt und dann gewinnt", sagte Becker nach dem Hinspiel. Damals hoffte der Schalke-Fan seit Kindestagen noch, dass der Absteiger seinen schwachen Saisonstart schnell beheben kann und er am Ende der Saison mit dem S04 den Aufstieg feiern kann.

Beim letzten Aufstieg hatte er sich bei Hansa Rostock extra etwas eher auswechseln lassen, um rechtzeitig zum entscheidenden Heimspiel gegen den FC St. Pauli in der Arena sein zu können. Diesmal kann er dann wohl durchspielen. Denn bei sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten Fortuna Düsseldorf bei noch sechs ausstehenden Spielen hat Kiel gute Karten auf den Aufstieg.

Kiel kann Schützenhilfe leisten

Seinem S04 kann Becker aber trotzdem noch helfen. Nicht nur durch weitere moralische Unterstützung, auch durch Schützenhilfe mit Kiel. Denn immerhin spielen die Norddeutschen noch zuhause gegen den VfL Osnabrück und den 1. FC Kaiserslautern sowie auswärts beim SV Wehen Wiesbaden. Alles Konkurrenten der Schalker um den Klassenerhalt.