Hannover 96 - Schalke 04: Teuchert fühlt sich am Tor beteiligt, er schwärmt vom S04-Anhang

Cedric Teuchert spielte erst für Schalke, jetzt für Hannover. So denkt er über das 1:1 und die reisefreudigen S04-Fans.

Vor seiner Station bei Hannover 96 spielte Angreifer Cedric Teuchert auch für Schalke 04. Nun gab es erneut das Duell gegen den alten Arbeitgeber, am Ende teilte man sich in der 2. Fußball-Bundesliga die Punkte beim 1:1.

Schalke führte lange, dann glich Hannover durch ein Eigentor von Paul Seguin aus, auch wenn Teuchert sagt: "Ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen dran war." Doch der Hauptimpuls ging von Seguin aus, daher wird das Tor als Eigentor gewertet.

Zuvor tat sich Hannover - trotz seiner Heimstärke - gegen Schalke lange schwer. Der Stürmer bilanzierte bei "Sky": "Wir wollten das Spiel gewinnen, es war eine extrem wichtige Partie. Vielleicht kann der Punkt noch ganz wichtig werden. Schalke hat die Räume nach dem 1:0 extrem eng gemacht."

Für Hannover war das 1:1 ein Rückschritt im Kampf um Platz drei, trotzdem hakt Teuchert die Saison noch nicht ab: "Mal schauen, wo der Weg hinführt. Wir haben noch ein knackiges Restprogramm."





Ob der 27-Jährige auch in der kommenden Saison bei Hannover spielt, das ist noch unklar. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, was danach kommt, weiß er noch nicht: "Ich habe schön öfter betont, dass ich mich hier sehr wohlfühle. Aber es gibt noch keine Entscheidung. Ich versuche in jeder Woche meine Tore zu schießen und Argumente für mich zu sammeln."

Gegen Schalke war er durch sein Verhalten zumindest am 1:1 beteiligt. Ein Treffer, der die Königsblauen bis ins Mark traf. Sie bleiben auswärts harmlos, nehmen aber immerhin einen Punkt mit. Kein Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Fast 15.000 Schalker waren mit nach Hannover gereist, Teuchert schickte ein Lob an die S04-Anhänger: "Natürlich nehme ich es wahr, was bei Schalke passiert. Schalke ist ein großer Verein in Deutschland. Die Fans sind der absolute Wahnsinn. Es ist sehr, sehr schade, dass sie so um die Klasse kämpfen müssen."