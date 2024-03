Die Karriere von Jean-Clair Todibo hat nach dessen Schalke-Abgang mächtig Fahrt aufgenommen. Nun könnte er eine hohe Ablöse einspielen.

Jean-Clair Todibo hat nach seiner Zeit beim FC Schalke 04 eine starke Entwicklung genommen. Aktuell steht er beim französischen Erstligisten OGC Nizza unter Vertrag, ist dort gesetzt. Laut der „SportBild“ könnte sich das jedoch im Sommer ändern. Denn wie das Portal berichtet, soll der 24-Jährige ein Kandidat bei Manchester United sein.

Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano würde ein Transfer die Engländer jedoch teuer zu stehen kommen. 40 Millionen Pfund (rund 46 Millionen) Euro würde Nizza veranschlagen, berichtet der gewöhnlich gut informierte Transferjournalist. Interessant: Nizza-Besitzer Sir Jim Ratcliffe (71) hält auch 25 Prozent der Anteile von Manchester United.

Zudem hatte es Anfang März Ärger zwischen Todibo und Nizza-Fans gegeben. Bei der 1:2-Niederlage gegen Montpellier HSC war dem 24-Jährigen ein Eigentor unterlaufen. Offenbar brüllten Nizza-Fans Sätze wie „Falls du nicht glücklich bist, hau ab“ in Richtung Todibo, woraufhin der ausrastete und von seinen Mitspielern zurückgehalten werden musste.

Schon seit geraumer Zeit ranken sich Wechselgerüchte um Todibo. Als er in der Saison 2019/20 an den FC Schalke 04 ausgeliehen war, sah das noch ganz anders aus. In Gelsenkirchen verkam der talentierte Innenverteidiger zum Flop, machte nur zehn Spiele. Es ging zurück zum FC Barcelona - und gleich weiter zu Benfica Lissabon, wo er in der Saison 2020/21 auch nur auf zwei Einsätze kam.

Nach Schalke-Abgang: Todibo gelingt der Durchbruch in Nizza

Erst in Nizza gelang Todibo der Durchbruch. Im Winter 2021 kam er zur Rückrunde - und spielte sich direkt fest. Mittlerweile steht er bei 128 Spielen (zwei Tore, zwei Vorlagen) für die Franzosen, hat seinen Marktwert im Vergleich zu seiner Schalke-Zeit von neun auf 35 Millionen Euro gesteigert.

Von einer möglichen Ablösesumme sähe Schalke indes natürlich keinen Cent, weil Todibo damals nur ausgeliehen worden war. In Nizza hat er noch bis zum 30. Juni 2027 Vertrag.