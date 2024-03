Beim FC St. Pauli kommt Simon Zoller weiterhin nicht in Tritt. Jetzt muss der Ex-Stürmer des VfL Bochum einen weiteren Rückschlag verkraften.

Ein Jahr nach seinem Wechsel vom VfL Bochum zum FC St. Pauli steht Simon Zoller dicht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Die Hamburger führen die Tabelle der zweiten Liga mit großem Vorsprung an, haben sich acht Spieltage vor dem Ende der Saison ein Polster von zehn Punkten auf den Relegationsrang erarbeitet.

Zoller selbst konnte auf dem Platz bislang allerdings nur wenig dazu beitragen. Vier Kurzeinsätze stehen in der Liga für den früheren Bochumer Publikumsliebling zu Buche. Und viele werden in dieser Saison auch nicht mehr hinzukommen. Denn Zoller fällt vorerst aus, das gab sein Klub an diesem Dienstag bekannt.

Schon in der vergangenen Woche hatte sich der 32-Jährige im Training am Oberschenkel verletzt. Inzwischen ist Vereinsangaben zufolge klar, dass es sich um eine strukturelle Muskelverletzung handelt. Zoller fällt vorerst aus. Wann - und ob noch in dieser Saison - mit einer Rückkehr zu rechnen ist, ließen die St. Paulianer offen.

Das ist in sportlicher Hinsicht ein weiterer Rückschlag für den Stürmer. Seit seinem Last-Minute-Wechsel von der Castroper Straße ans Millerntor im vergangenen Sommer kommt er einfach nicht in Tritt und wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

Der gebürtige Friedrichshafener, der vor einiger Zeit Vater wurde, feierte vor der Länderspielpause sein Comeback. Nach über viermonatiger Pause wurde er in der Schlussphase beim 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg eingewechselt. Doch nun sieht es so aus, als müsste Zoller den Aufstieg der Kiezkicker auf der Tribüne und nicht auf dem Platz feiern.

Den nächsten Schritt in Richtung der Bundesliga-Rückkehr nach 14 Jahren können die Norddeutschen am kommenden Sonntag gehen. Im Heimspiel empfangen sie den SC Paderborn (13.30 Uhr, RS-Liveticker). Simon Zoller wird dann zwangsweise wieder einmal nicht im Kader des Teams von Trainer Fabian Hürzeler stehen.