Fortuna Düsseldorf hat einen Abwehrspieler vorzeitig gebunden. Er spielt bereits seit 2010 im Verein.

Die eineinhalbjährige Leihe in die 3. Liga hat sich für Jamil Siebert voll ausgezahlt. Der 21-Jährige kehrte im vergangenen Sommer von Viktoria Köln zurück zu seinem Stammklub Fortuna Düsseldorf und etablierte sich als Stammspieler in der 2. Bundesliga und wurde in die deutsche U21-Nationalmannschaft berufen.

Und insofern wird man in der Landeshauptstadt glücklich sein, Siebert vorzeitig an den Verein gebunden zu haben. Am Mittwoch teilte die Fortuna mit, dass der Innenverteidiger seinen Vertrag verlängert hat. Zur Laufzeit machte der Verein wie üblich keine Angaben.

"Wir sind sehr froh, dass sich Jamil frühzeitig dafür entschieden hat, unseren Weg gemeinsam fortzusetzen. Wenn ein Spieler aus der eigenen Jugend eine solche Entwicklung nimmt, schafft das sehr viel Identifikation", sagt Sportvorstand Klaus Allofs. "Seine vorzeitige Vertragsverlängerung ist deshalb ein starkes Zeichen für die Fortuna. Jamil wird die Zukunft gehören, wenn er so konzentriert weiterarbeitet."

Bereits seit 2010 ist der gebürtige Düsseldorfer im Verein. Nach elf Jahren im Nachwuchs unterzeichnete er seinen ersten Profivertrag und erkämpfte sich nach seiner Zeit beim Drittligisten Viktoria Köln zum Start der laufenden Saison einen Stammplatz in der Mannschaft von Trainer Daniel Thioune. In den vergangenen Monaten bremste ein Innenbandriss Siebert allerdings aus. Am vergangenen Spieltag meldete er sich beim 2:0 gegen den Hamburger SV zurück.

"Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung, denn ich fühle mich bei der Fortuna seit der Jugend sehr wohl. Wir haben meinen Weg gemeinsam mit Klaus Allofs und Chris Weber (Sportdirelktor, d. Red.) geplant, insbesondere der Zwischenschritt in die dritte Liga war für meine sportliche Entwicklung sehr wichtig", sagt Siebert. "Als Mannschaft liegen in dieser Saison noch extrem positive Herausforderungen vor uns. Ich möchte in der Zukunft mit Fortuna noch einiges erreichen."