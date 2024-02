Die Spieltage 27 bis 30 der 2. Bundesliga wurden zeitgenau angesetzt. Die Termine im Überblick.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 27 bis 30 der 2. Bundesliga veröffentlicht.

Der FC Schalke 04 tritt in diesem Zeitraum zweimal am Sonntagmittag um 13.30 Uhr an: im Heimspiel gegen den Karlsruher SC (31. März) und auswärts bei Hannover 96 (7. April).

In der folgenden Woche kommt der 1. FC Nürnberg, zu dem die Königsblauen eine Fanfreundschaft pflegen, zum Flutlichtspiel am Samstagabend in die Gelsenkirchener Arena (13. April, 20.30 Uhr). Anschließend steht das Gastspiel bei der SV Elversberg am Freitgabend (19. April, 18.30 Uhr) an.

Damit steht nur noch die Terminierung der letzten Spieltage der Saison aus. Dann trifft Schalke auf Fortuna Düsseldorf (H), den VfL Osnabrück (A), Hansa Rostock (H) und Greuther Fürth (A). Am letzten Spieltag sind traditionell alle Teams zeitgleich im Einsatz, er wird am Sonntag, 19. Mai, um 15.30 Uhr ausgetragen.

2. Bundesliga: Die Spieltage 27 bis 30 im Überblick

27. Spieltag

Samstag, 30. März 2024:

Holstein Kiel - Hansa Rostock (13.00)

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf (13.00)

Eintracht Braunschweig - SV Elversberg (13.00)

Hertha BSC - 1. FC Nürnberg (20.30)

Sonntag, 31. März 2024:

Schalke 04 - Karlsruher SC (13.30)

FC St. Pauli - SC Paderborn (13.30)

1. FC Magdeburg - Hannover 96 (13.30)

SpVgg Greuther Fürth - Hamburger SV (13.30)

SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück (13.30)

28. Spieltag

Freitag, 5. April 2024:

SC Paderborn - Hertha BSC (18.30)

Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden (18.30)

Samstag, 6. April 2024:

Hamburger SV - 1. FC Kaiserslautern (13.00)

1. FC Nürnberg - Holstein Kiel (13.00)

SV Elversberg - 1. FC Magdeburg (13.00)

Karlsruher SC - FC St. Pauli (20.30)

Sonntag, 7. April 2024:

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig (13.30)

Hannover 96 - Schalke 04 (13.30)

VfL Osnabrück - SpVgg Greuther Fürth (13.30)

29. Spieltag

Freitag, 12. April 2024:

Hertha BSC - Hansa Rostock (18.30)

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern (18.30)

Samstag, 13. April 2024:

SC Paderborn - Karlsruher SC (13.00)

Holstein Kiel - VfL Osnabrück (13.00)

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf (13.00)

Schalke 04 - 1. FC Nürnberg (20.30)

Sonntag, 14. April 2024:

FC St. Pauli - SV Elversberg (13.30)

1. FC Magdeburg - Hamburger SV (13.30)

Eintracht Braunschweig - Hannover 96 (13.30)

30. Spieltag

Freitag, 19. April 2024:

1. FC Nürnberg - SC Paderborn (18.30)

SV Elversberg - Schalke 04 (18.30)

Samstag, 20. April 2024:

Fortuna Düsseldorf - SpVgg Greuther Fürth (13.00)

1. FC Kaiserslautern - SV Wehen Wiesbaden (13.00)

VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig (13.00)

Hamburger SV - Holstein Kiel (20.30)

Sonntag, 21. April 2024:

Karlsruher SC - Hertha BSC (13.30)

Hannover 96 - FC St. Pauli (13.30)

Hansa Rostock - 1. FC Magdeburg (13.30)