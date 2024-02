Dass ausgerechnet Steven Skrzybski das Kieler Siegtor gegen Schalke schoss, passt irgendwie zur S04-Misere.

Der FC Schalke 04 unterlag bei Holstein Kiel mit 0:1. Steven Skrzybski schoss das Siegtor für die "Kieler Störche".

Ausgerechnet Skrzybski muss man an dieser Stelle sagen. Denn der 31-Jährige spielte noch in der Saison 2020/2021 auf Schalke und ist ein großer Fan des Klubs. 32 Spiele, vier Tore, fünf Vorlagen: doch für S04 war Skrzybski nicht mehr gut genug, er ging nach Kiel.

Und hier performt er, wie auch in dieser Spielzeit. 18 Einsätze, sieben Treffer und zwei Torvorlagen können sich sehen lassen. Dass er ausgerechnet gegen Schalke zum Matchwinner wurde, schien aber nicht besonders zu freuen.

Skrzybski konnte sich nur kurz freuen und dachte im zweiten Moment schon an "seine Schalker". Er meinte bei "Sky": "Die Sehnsucht nach einem Sieg war groß. Zuletzt waren wir ja gegen Magdeburg kurz davor. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben und mal wieder zu Null gespielt haben."





Skrzybski über Schalke: "Das, was für mich möglich ist, verfolge ich sehr. Jeder weiß, was der Verein für mich bedeutet. In diesem Spiel war es meine Aufgabe für Holstein Kiel gut zu spielen. Ab jetzt drücke ich aber Schalke die Daumen. Für jeden Gegner ist es etwas Besonderes, wenn man gegen Schalke spielt."

Schalke-Trainer Karel Geraerts: "Meine Spieler haben alles versucht, sind viel gerannt. Besonders mit dem Ball war das aber keine gute Performance, da hätten wir gegen so ein starkes Team auswärts einfach besser sein müssen. Der Gegner hatte 22 Torschüsse, wir nur fünf – das zeigt, dass wir keinen guten Tag erwischt haben. Wir haben einen großen Fight im nächsten Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden vor uns und müssen versuchen, diesen zu gewinnen."

Kiels Trainer Marcel Rapp war derweil heilfroh, dass Holstein den erster Dreier in 2024 verbuchte und sich nun oben festsetzen konnte: "Das war ein richtig gutes Spiel von uns. Wir sind von Beginn an drin gewesen. Das Einzige, was wir uns vorwerfen können, ist die Chancenverwertung. Ansonsten war das ein richtig guter Auftritt."

Und es gab auch viel Lob für Schalke-Fan Skrzybski, der gegen Schalke per Volleyschuss traf. Rapp: "Steven kann die Bälle so nehmen, das weiß ich. Das sehe ich im Training. Schön, dass das jetzt auch im Spiel geklappt hat."

Kiel liegt nach 21 Spielen mit 39 Punkten auf Platz zwei und reist am kommenden Wochenende zum SC Paderborn. Auf Schalke wartet in der heimischen Arena der SV Wehen Wiesbaden.