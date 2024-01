Der VfL Osnabrück hat seinen zweiten Winterzugang präsentiert. Nach einem Offensiv- folgt ein Defensivspieler.

Zweitliga-Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück will in der Restrunde alles versuchen, um die 2. Bundesliga zu halten. Dabei sollen auch zwei Zugänge, die im aktuellen Wintertransferfenster verpflichtet wurden, helfen.

Nach Stürmer Lex-Tyger Lobinger - RevierSport berichtete - begrüßte der VfL nun einen internationalen Abwehrspieler an der Bremer Brücke.

Athanasios Androutsos, zuletzt bei Olympiakos Piräus unter Vertrag, verstärkt die Lila-Weißen als Rechtsverteidiger.

Der 26-Jährige durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften von Olympiakos Piräus und wurde beim 47-fachen griechischen Meister zum Profi und Erstligaspieler. 80 Spiele mit sechs Treffern und sechs Assists absolvierte Androutsos in der Super League 1, der ersten griechischen Liga. Neben 121 Pflichtspiele für Olympiakos hat Androutsos auch zehn Länderspiele für Griechenland absolviert.

VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh sagt zum Transfer: "Wir haben auf der Rechtsverteidiger-Position personell nochmal nachlegen wollen und sind froh, mit Athanasios Androutsos einen Spieler gewonnen zu haben, der mit seiner Mentalität, Geschwindigkeit und Erfahrung unseren Kader verstärkt."

"Dass der Transfer zum Start des Trainingslagers geklappt hat, freut mich sehr. So kann ich mit dem Team viel Zeit auf und neben dem Platz verbringen und mich so möglichst schnell integrieren. Schon in zwei Wochen beginnt die Rückrunde in der 2. Bundesliga, darauf bin ich sehr gespannt und hoffe, dass ich der Mannschaft sportlich helfen kann", freut sich der Grieche auf seine Herausforderung in der 2. Bundesliga.

Der VfL Osnabrück liegt nach 17 von 34 Begegnungen auf Platz 18 und hat gerade einmal neun Punkte auf dem Konto. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat muss einen Acht-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer wettmachen. Die Niedersachsen starten am 19. Januar (18.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC in die Rückrunde.